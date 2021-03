Canale, lutto nel mondo del Balòn: addio a Matteo Cauda

Matteo Cauda (a sinistra) con Bruno Campagno (Foto da Facebook)

Lutto a Canale e nel mondo della pallapugno: è morto a 61 anni, domenica sera all’Ospedale di Verduno, Matteo Cauda. Grande appassionato del balòn, tifoso della Canalese, era di fatto diventato la “voce” dello sferisterio di Canale nel corso degli anni, una vera istituzione sugli spalti. In tanti, in queste ore, stanno ricordando il suo grande amore per lo sport e quel “forza Brun”, riferito a Bruno Campagno, vera colonna sonora delle partite.

Proprio Campagno, oggi alla Pallapugno Alba, ha voluto ricordare il suo grande tifoso con un post sul proprio profilo Facebook. I funerali di Matteo Cauda si terranno mercoledì 31 marzo (ore 15) presso la Parrocchia San Vittore di Canale.