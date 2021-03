Bianca Guaccero, puro incanto nel completo in rosa: strepitosa – FOTO

La conduttrice Bianca Guaccero incanta i fan su Instagram con un outfit di suprema eleganza: mai così splendente

La conduttrice Bianca Guaccero (Getty Images)

La conduttrice Bianca Guaccero delizia i telespettatori di Detto Fatto con la sua energia, simpatia ma anche con l’innegabile eleganza che la contraddistingue. Donna dalle mille risorse, sa come intrattenere il suo pubblico, rappresentando un momento di compagnia e piacevole spunto.

Con l’aiuto di Jonathan Kashanian e Carla Gozzi offre approfondimenti ai telespettatori, a partire dalla cucina, passando per il mondo dello spettacolo, fino ai consigli di stile, impartiti anche solo attraverso la sua visione. Anche oggi ha sfoggiato un look strepitoso, che è pura tendenza per la stagione primavera in arrivo.

Bianca Guaccero, in completo rosa è fantastica

Per la puntata dedicata alla festa del papà, Bianca Guaccero ha selezionato un look veramente particolare. Nella foto postata su Instagram appare in centro studio vestita di un’eleganza veramente inedita e sorprendente.

L’outfit è composto dal completo in tonalità rosa, formato dalla giacca morbida squadrata e dai pantaloni con taglio a palazzo. Il colore le dona divinamente e la fa splendere di luce vibrante. A fare la differenza sono i dettagli: le spille gioiello argentate a impreziosire la giacca, in pendant con i sandali dotati di tacco a spillo e i bottoni della giacca in perla.

I capelli sono raccolti in una coda bassa, che lascia ricadere due ciocche sul viso, arricchito dal rossetto dello stesso colore dell’abito, e il make up a intensificare il profondo sguardo della conduttrice.

Come sempre seduce, conquista e incanta con il suo ineguagliabile fascino, stavolta in versione “très chic”, personificando una pura boccata d’aria fresca di primavera. Tripudio di like per questa esplosione di assoluta femminilità.