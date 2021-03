andrea-delogu,-il-marito-francesco-montanari-posta-una-foto-sul-web-e-scrive-“io-…,-il-web-si-infiamma

Spread the love











Francesco Montanari ovvero il famoso Libanese, protagonista della popolare serie di grande successo Romanzo Criminale, sembra aver rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco. Oggi attore di grande successo, Montanari pare che abbia iniziato ad essere così tanto richiesto e amato dal pubblico italiano, dopo la sua interpretazione nella serie di grande successo sopra citata.

Francesco Montanari, attore di grande successo degli ultimi anni

Ha interpretato nello specifico il Libanese, il fondatore della famosissima Banda della magliana, che tutti sappiamo essere una organizzazione criminale di stampo mafioso presente negli anni 70-80 a Roma. È stato anche uno degli attori principali di una stagione di Squadra Antimafia, la serie andata in onda su Canale 5 negli scorsi anni. Poi ha preso ancora parte nella serie storica italiana intitolata I Medici andata in onda su Rai 1. Sembrerebbe però che uno dei ruoli più importanti da lui interpretati è stato quello nella serie Il Cacciatore ovvero una biografia di Alfonso Sabella, il noto magistrato. Li, ha interpretato Saverio Barone un personaggio ispirato proprio al magistrato e sembra che questo lavoro lo abbia portato a vincere un premio molto ambito e importante con migliore interprete maschile all’edizione 2018 del Cannes Internation Serie Festival.

Rottura con la compagna, l’attrice Andrea Delogu?

Ad ogni modo, proprio in quest’ultimo periodo si sta tanto parlando di lui e si vocifera che si sia separato dalla sua compagna, ovvero l’attrice Andrea Delogu. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? Si dice che la Delogu fosse molto gelosa del marito, che pare abbia da sempre ricevuto tantissimi complimenti ed in alcune circostanze, anche delle avances da molte fan. “Allora, ho fatto la c…..a di aiutare Fra a cercare un messaggio perso su Instagram e mi è caduto l’occhio sui millemila messaggi di ragazze molto interessate a lui. Molto molto interessate. Molto da invitarlo fuori una volta finita la quarantena, molto da mandare foto di loro bellissime, molto da lasciare numeri di telefono”. Sono state queste le parole dichiarate un pò di tempo fa dall’attrice, che andrebbero in qualche modo a confermare questi rumors che circolano da pochi giorni sul loro conto. Questa gelosia della Delogu avrebbe creato qualche problema all’interno della coppia, tanto da portare i due a separarsi. In realtà, non c’è ancora nessuna ufficialità al riguardo e rimane fino a quel momento, soltanto una voce di corridoio.

La promessa solenne dell’attore su Instagram lascia tutti senza parole

Piuttosto nelle scorse ore, Francesco Montanari sembra aver pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con in mano un pacchetto di tabacco, mentre gira una sigaretta con tanto di cartina e di filtro. Nella didascalia della foto l’attore avrebbe fatto una promessa. “Giuro che smetto di fumare“, avrebbe scritto il giovane attore, una promessa che ha lasciato tutti senza parole, proprio perché i suoi fan sanno quanto Francesco sia un fumatore accanito. Ma riuscirà a mantenere questa promessa? Non si sa, visto che in passato pare avesse postato qualcosa del genere, senza esito purtroppo.

