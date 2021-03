L’ananas con cannella è un dessert perfetto per i pranzi delle feste, o per i pranzi impegnativi in genere, perché ha ottime proprietà digestive. Nulla vieta ovviamente di mangiarlo come spuntino, o usarlo per arricchirci un’abbondante colazione.

Siamo abituati a mangiare l’ananas alla fine del pranzo di Natale, ma anche a metterlo sulla griglia d’estate, dopo aver arrostito la carne e le verdure. In realtà l’ananas cresce nei climi tropicali, tendenzialmente fa il suo frutto d’estate (una pianta produce un frutto ogni 18 mesi circa), ma può fiorire tutto l’anno. Oltre alle coltivazioni nei paesi del Sud America dal clima tropicale, l’ananas viene coltivato anche altrove, nelle serre.

Deve il suo successo, oltre al sapore, al fatto che è ricco di vitamine, che ha proprietà antiinfiammatorie e digestive, che lo hanno reso da sempre un ottimo fine pasto. Per arricchire questa ricetta si può scegliere di servire l’ananas con una pallina di gelato alla vaniglia o al fior di latte, meglio se fatto in casa.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 5 minuti



Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

2 fette Ananas

3 cucchiaini Zucchero Di Canna

q.b. Cannella in polvere

3 cucchiaini Acqua

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’ananas con cannella, cominciate con il pulire l’ananas: con un coltello eliminate il ciuffo e la base, togliete la buccia e con la punta di un coltello eliminate i peduncoli marroni.



Posizionate l’ananas sul tagliere in verticale e tagliatelo in due parti.



Eliminate il torsolo centrale.

Tagliate delle fette di 2 cm circa di spessore.



In un tegame sciogliete 2 o 3 cucchiai di zucchero con l’acqua e un pizzico di cannella. Saltate l’ananas per qualche minuto con lo zucchero speziato.



Impiattate e servite tiepido.