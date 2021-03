afghanistan,-l’intelligence-usa-avverte:-se-si-parte,-vincono-i-talebani

L’intelligence Usa ha spazzato via ogni velo che la presidenza Biden ancora alzava di fronte al disastro afgano: un rapporto riservato – già abbozzato durante l’era Trump ma tenuto nel cassetto per non irritare l’allora inquilino della Casa Bianca – adesso è venuto alla luce. Il New York Times scrive che i dettagli sono ancora coperti da segreto, ma che “alti funzionari” dell’Amministrazione ne hanno rivelato il senso generale. E questo è univoco: dare il via all’esodo delle truppe occidentali equivale a regalare l’Afghanistan ai fondamentalisti.

Già ai tempi di Obama, Joe Biden aveva fatto trapelare il suo scarso entusiasmo per quella che altri definivano “esportazione della democrazia”. Da capo dello Stato non sembra aver cambiato idea sulle missioni militari all’estero: per ora, davanti ai tanti fra consiglieri e alleati che lo tirano per la giacca sollecitando un ripensamento, sembra ancora perplesso. Si limita a dire che la deadline del primo maggio non è da considerarsi tassativa, ma che “sarebbe strano” se i soldati americani fossero ancora nel Paese asiatico l’anno venturo.

Vent’anni di intervento, migliaia di soldati caduti, decine di migliaia di vittime civili, un conto economico da migliaia di miliardi, calcolati in dollari: sarebbe stato tutto inutile, se gli eredi del mullah Omar tornassero al palazzo di Kabul, spazzando via il governo di Ashraf Ghani. I Talebani hanno promesso di non lasciare spazio di manovra a organizzazioni come Al Qaeda, ma i legami con la rete fondata da Osama Bin Laden sono sempre molto stretti. E se a Washington la preoccupazione più forte è sulle residue connessioni terroristiche, a Kabul sono le donne, gli esponenti della società civile, gli studenti a guardare al futuro con spavento.

I talebani minacciano di riprendere gli attacchi contro le forze occidentali, se queste non lasceranno l’Afghanistan, e recitano una parte sdegnata per il mancato rispetto degli accordi di Doha. Tutto questo mentre i loro assassini in turbante vanno avanti con la campagna di omicidi mirata contro ogni esponente di quella borghesia professionale moderna che in un futuro pacificato potrebbe diventare un oppositore della teocrazia annunciata.

Stavolta però gli analisti statunitensi non lasciano spazio all’incertezza: ogni deadline, vecchia o nuova, sulla partenza dei militari è un indebolimento delle posizioni governative al tavolo di Doha, e dunque un regalo agli integralisti. E l’amministrazione americana non può che prenderne atto: una volta aperto il vaso di Pandora dell’intervento militare, richiuderlo senza rischi è impossibile. Come scrive qualche commentatore: ritirare adesso la presenza occidentale, sacrificando il futuro afgano, resterebbe nella Storia come l’accordo di Monaco del 1938, quando l’illusione di una pace arrendevole diede via libera a Adolf Hitler.