ad-loves-puglia-studio-visit:-l’arte-murale-di-affreschi&affreschi

Affreschi&Affreschi nasce nel 2002 da un’intuizione dell’imprenditore pugliese Dario Roselli: specializzato in affreschi murali, durante un viaggio di lavoro a New York si rende conto che tutte le espressioni dell’arte italiana vengono esportate negli Stati Uniti – mobili, complementi d’arredo, statue, fontane, sculture e perfino i mosaici -; tutto tranne gli affreschi.

Dario Roselli, fondatore e C.E.O. di Affreschi&Affreschi

Da lì l’idea: anziché far viaggiare gli artisti, bisogna far viaggiare l’arte. Nel maggio 2003, dopo oltre un anno di esperimenti, Roselli trova una soluzione rivoluzionaria: dei muri flessibili, sottili e resistenti che possono essere arrotolati, spediti e installati in pochi giorni in ogni parte del mondo.

Affreschi&Affreschi è in grado di riprodurre qualunque decorazione su teli di intonaco fresco: una sorta di carta da parati speciale, ricoperta da uno strato di intonaco ottenuto con un impasto di 27 materie prime di pregio, tra cui spiccano il marmo di Carrara, il travertino romano e la pietra leccese, utilizzati in passato per scolpire i capolavori della storia dell’arte italiana. Una superficie naturale, al tatto e alla vista, del tutto simile agli antichi affreschi rifiniti con cura in ogni dettaglio.

I disegni vengono stampati in digitale sull’intonaco e possono essere personalizzati e modulati su misura. Affreschi&Affreschi collabora con artisti e designer di fama mondiale, che per l’azienda pugliese hanno realizzato, all’interno del progetto IWISHYOU, affascinanti collezioni d’autore: tra questi Milo Manara, Carlo Colombo, Ludovica+Roberto Palomba, Marcel Wanders, Fabio Novembre, Karim Rashid, Stefano Boeri e Studiopepe, solo per citarne alcuni.

Il risultato è un rivestimento sartoriale e sostenibile, che unisce artigianato e tecnologia e può trasformare ogni parete in un capolavoro.