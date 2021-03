La zuppa di pomodori fredda con burrata è un piatto della bella stagione, funziona bene infatti quando i pomodori cominciano a essere polposi e gustosi, ma viene molto bene anche con i primi pomodori della stagione, perché la cottura in forno concentra i sapori e caramella gli zuccheri. Il trucco di questa ricetta infatti è cuocere i pomodori fino a che non sembreranno quasi disidratati e saranno un po’ bruciacchiati in superficie.

Se dovessimo trovare un progenitore di questa ricetta, sarebbe sicuramente il gazpacho andaluso, che è tuttavia una preparazione più complicata e molto più ricca di ingredienti. Questa variante invece è velocissima e il risultato è davvero sorprendente e il gusto di pomodoro e mozzarella è così universale che piace sempre a tutti.

Può essere servita come antipasto, o, in dosi più generose, come primo piatto o come piatto unico. Fa una bella figura anche sul tavolo di un buffet, anche se è bene mangiarlo presto una volta impiattato, per evitare che si formi quell’antiestetica “acquetta” rilasciata dalla burrata. Se non fa ancora molto caldo la si può servire tiepida, altrimenti è buona ghiacciata. In accompagnamento consigliamo il pane carasau, ma anche dei crostini di pane fritto nell’olio o delle belle fette di pane bruschettato sono ottime.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 40 minuti



Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

1 kg Pomodoro maturi

4 spicchi Aglio

1 cucchiaio Zucchero

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

1 Burrata

4 foglie Basilico

q.b. Pane Carasau

Preparazione

Per preparare la ricetta della zuppa di pomodori fredda con burrata, cominciate con il portare il forno a 180°.



Lavate e tagliate i pomodori a spicchi.



Mettete i pomodori e l’aglio (con la sua buccia) su di una teglia rivestita di carta forno, spolverizzateli con lo zucchero e irrorateli con l’olio extravergine, aggiustate di sale e pepe.



Infornate per 40 minuti, finché i pomodori non saranno molto morbidi e un po’ bruciacchiati.



Lasciate raffreddate per qualche minuto fuori dal forno.



Eliminate la buccia dall’aglio e spremetelo con l’apposito strumento.



Frullate i pomodori con tuta la buccia, e aggiungete l’aglio spremuto e anche il sugo rimasto nella teglia.



Lasciare riposare la zuppetta e servitela fredda accompagnata da un cucchiaio di burrata e qualche fogliolina di basilico. A piacere unite anche delle fettine di pane carasau, o dei crostini.