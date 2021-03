Spread the love

Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 28 marzo: Felipe inchioda Ursula

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 28 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 16.10? Genoveva ha detto a Felipe che Cristobal è in città. Perché è pericoloso quell’uomo? Cosa farà Felipe? Che cosa pensa Alvarez-Hermoso di Ursula?

Genoveva ha chiesto a Felipe di parlare con Mendez per convincerlo ad arrestare Cristobal, l’assassino di Samuel, che è tornato in città.

La Salmeron, poi, accoglie Cristobal in casa. Ma è una trappola per arrestarlo.

L’avvocato sembra avere un piano per liberarsi di lui e di Ursula. Marcia cerca di dimenticare Felipe. Santiago pare interessato a un baro, Bonifacio, che si aggira per il quartiere, ma Cesareo lo tiene d’occhio.

Ursula cerca invano di insinuare in Felipe il dubbio che Genoveva lo stia ingannando. Santiago chiede denaro a Genoveva per lasciare Acacias con Marcia, della quale è sempre più innamorato.

Leggi anche: La casa di carta: chi è Tokyo (Úrsula Corberó), carriera e vita privata

Dopo l’arresto di Cristobal, Felipe affronta la Dicenta, accusandola di essere stata lei a chiamare l’uomo nel quartiere, per uccidere Genoveva.

Ursula nega, ma Felipe giura che farà il possibile pur di vederla in carcere.

Cinta annuncia alla famiglia di avere ricevuto un’offerta per esibirsi in un teatro, ma con Emilio le cose non vanno altrettanto bene.

Emilio ha fatto a Cinta allusioni alla loro prima notte di nozze.

La giovane Dominguez è andata su tutte le furie temendo che quello sia l’unico motivo per cui Emilio vuole sposarla.

Pasamar capisce di dover rimediare alla sua mancanza di tatto con la fidanzata.

Margarita ha confidato a Bellita che Alfonso l’ha lasciata. Bellita cerca in ogni modo di risollevare il morale a Margarita, portandola a fare compere e a teatro, tra le perplessità di Arantxa.

La prima seduta del “Salon Servanteu” di Servante è apprezzata dai domestici, suscitando l’invidia di Rosina.

Maite chiede a Camino di non parlare in giro delle sue opinioni politiche, ma poi le propone qualcosa per riguadagnare il favore di Felicia.

Felicia riceve un quadro e quando scopre che è opera di Camino, decide di lasciare che la figlia prenda lezioni di pittura da Maite.

Potrebbe interessarti: Una Vita, anticipazioni oggi 3 gennaio: Felipe cade nel tranello

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto”, va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 27 marzo “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 14.10 alle 15.30 prima di “Verissimo” e domenica 28 marzo dalle 16.10 alle 17.20 circa prima di “Domenica Live”.