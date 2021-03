Il tabouleh alla crema di basilico, pistacchio e speck è un piatto unico ricco, preparato a partire dal chicco di grano duro germogliato. Assomiglia al cous cous, ma ci sono delle differenze.

Alla base di questo piatto c’è infatti il bulgur, chiamato anche grano spezzato, che è grano duro integrale fatto germogliare e, i cui cicchi vengono cotti al vapore, poi essiccati e infine spezzettati. Tabouleh è il nome della pietanza che si fa partendo dal bulgur e aggiungendo erbe aromatiche (per lo più prezzemolo) e altri condimenti. È molto diffuso in tutto il Medio Oriente, in Tunisia e in Turchia.

Il bulgur differisce dal cous cous proprio perché si tratta del chicco del cereale lavorato, mentre il cous cous sono palline “formate a mano” a partire da una macinazione grossolana della semola di grano duro mescolata con l’acqua.

In questa ricetta i sapori mediterranei ci sono tutti, e il bulgur, oltre che essere trasformato in un aromatico tabouleh con basilico, pistacchi, mandorle e aglio, viene ulteriormente condito con feta, parmigiano e fettine di speck croccanti. Un piatto unico che tiene insieme la grande tradizione dei prodotti mediterranei.

Per prepararlo, consigliamo l’acquisto di bulgur precotto, da far reidratare con l’acqua. In commercio ne esistono varianti già aromatizzate, potete scegliere quelle o preferire una base neutra.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 45 minuti



Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

125 g bulgur precotto

1 mazzetto Basilico

20 g Mandorle

10 g Pistacchi in granella



50 g Parmigiano Reggiano

100 g Feta

1 spicchio Aglio

1 Peperoncino

Olio Extravergine D’Oliva

150 ml Acqua fredda

Preparazione

Per preparare la ricetta del Tabouleh alla crema di basilico, pistacchio e speck, versate il bulgur precotto in una ciotola ampia e aggiungete 150 ml di acqua fredda.



Coprite e lasciate riposare per 45 minuti.



Lavate e asciugate le foglie di basilico e mettetele nel mixer.

Lavate e asciugate le foglie di basilico e mettetele nel mixer.

Aggiungete le mandorle, la granella di pistacchio, la feta e pezzetti, il parmigiano reggiano, un pezzetto dello spicchio d'aglio (che è opzionale), un pezzetto di peperoncino. Azionate il mixer e aggiungete poco alla volta l'olio extra vergine d'oliva per ottenere la consistenza di una crema.

Mettete in una pentola lo speck a pezzetti, un cucchiaino di olio extravergine di oliva, il peperoncino e il rimanente aglio.



Spadellate a fuoco vivo fino a quando lo speck non diventa croccante.

Sgranate con una forchetta il bulgur e aggiungete la crema di basilico e pistacchio mescolando bene.

Riempite una coppetta con il tabouleh e guarnite con lo speck croccante.