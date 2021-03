Suez, completato il dragaggio. Ma è difficile prevedere la fine della crisi

L’Authority del Canale di Suez ha annunciato la fine delle operazioni di dragaggio e l’inizio delle manovre di rimorchio del portacontainer Ever Given che da martedì blocca l’importante collegamento marittimo tra Asia ed Europa. Ma ha avvertito che si tratta di una procedura complessa che prevede vari tentativi, che potrebbero anche andare a vuoto. Anzi, “non possiamo determinare un calendario per la fine della crisi”, ha detto ad Al Jazeera il presidente dell’Autorità del Canale, l’ammiraglio Osama Rabie, parlando del blocco della via d’acqua e dell’ingorgo di almeno altre 321 navi in attesa di transitare.

“Il capo dell’autorità”, l’ammiraglio Osama Rabie, “ha annunciato l’inizio delle manovre di traino della nave arenata attraverso nove giganteschi rimorchiatori in testa ai quali ci sono il ‘Baraka 1’ e l ‘Ezzat Adel'”, riferisce un post pubblicato la notte scorsa sulla pagina Facebook dell’Authority. Questo, viene aggiunto, “dopo la fine delle operazioni di dragaggio attorno alla prua dal nave compiute dalla draga ‘Mashour'”. La portacontainer si è intanto mossa di 17 metri, tanto che dalle autorità egiziane filtra un certo ottimismo sulla possibilità di rimettere in moto la nave al più presto. “Al 90% entro poche ore”, dice una fonte egiziana. Ma una tempistica ufficiale non c’è.

Intanto, sono salite ad almeno 321 le navi bloccate dentro e attorno al Canale a causa dell’incagliamento. Almeno 107 sono le imbarcazioni dirette a Sud, decine in sosta nel “Grande Lago Amaro” e 127 che tentano di raggiungere il Mediterraneo, a Nord. È quanto risulta da un tweet pubblicato verso le sette di stamattina da una società di fornitura di servizi per il canale, la Leth Agencies. Secondo le stime dell’agenzia Bloomberg ogni giorno di stop equivale a una perdita di 9,6 miliardi nel commercio globale.