serena-rossi-al-centro-della-polemica,-alessandro-cecchi-paone-appoggia-le-critiche-…

Da diverse settimane Serena Rossi conduce un programma di grande successo, intitolato Canzone segreta. In realtà questo sembra essere un periodo davvero d’oro per la showgirl e attrice. Ricordiamo che è stata una delle protagoniste principali di Mina settembre, una fiction andata in onda nelle scorse settimane su Rai 1 e che ha avuto un successo clamoroso. Successivamente l’azienda pare che gli abbia dato questa possibilità di poter condurre un programma che va in onda ogni venerdì in prima serata e che pare stia riscuotendo un grande successo.

Serena Rossi, un grande successo per lei come conduttrice di Canzone segreta

I telespettatori sembrano essere piuttosto innamorati di Serena Rossi per via delle sue innumerevoli qualità di presentatrice e anche di cantante, oltre che attrice. Sono davvero tantissimi i pareri positivi su di lei, ma c’è sempre qualcuno che esce dal coro. In realtà, sembrerebbe che qualcuno abbia nutrito dei dubbi sulla trasmissione condotta proprio da Serena Rossi e si tratterebbe della spettatrice Elena di Reggio Emilia. Quest’ultima pare che abbia scritto un suo commento sulla rubrica diretta da Alessandro Cecchi Paone su Nuovo TV. Questa telespettatrice si sarebbe in qualche modo lamentata della presenza quasi ossessiva di alcuni vip, che vanno da una trasmissione all’altra continuamente.

Una telespettatrice si scaglia contro la trasmissione e trova l’appoggio di Cecchi Paone

La telespettatrice pare che abbia anche lamentato il fatto che è quasi del tutto scomparsa la gente comune dai programmi televisivi. “La gente comune resta presente solo come concorrente nei quiz o nei giochi televisivi. Possiamo ipotizzare che si tratti di una reazione all’eccesso, in passato, di piazze urlanti”. Sono state queste le parole riferite da Elena, la quale avrebbe trovato l’appoggio del giornalista il quale non ha smentito di fatto questa sua visione.

Il punto di vista del giornalista

“E’ proprio vero: ormai star e vip fanno prevalentemente gli ospiti nei ruoli più diversi e più strani, invece che il loro mestiere originario, quello per il quale sono diventati famosi”. Sono state queste le parole riferite da Alessandro Cecchi Paone, il quale sembra essere più che d’accordo con la sua lettrice. “A parte la De Filippi, in tv nessuno mette più al centro le persone sconosciute, noi del popolo”. Questo ancora quanto scritto da Elena da Reggio Emilia, muovendo l’ennesima critica alla conduttrice Serena Rossi. La telespettatrice sembrerebbe essere piuttosto infastidita da questo aspetto del mondo dello spettacolo. E voi cosa ne pensate al riguardo?

