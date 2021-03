Paolo Bonolis riceve i complimenti da una nota collega: “Lui è il re dell’ironia”

Paolo Bonolis incassa i complimenti di Simona Ventura? La showgirl e attrice durante la presentazione del suo nuovo programma ha rivelato la grande ammirazione per il conduttore romano. La 56enne ha anche affermato che con il suo format si accontenterebbe di fare la metà degli ascolti di Ciao Darwin.

La Ventura elogia Bonolis. Dice che lui è il re dell’ironia. La presentatrice 56enne ha rivelato cosa pensa dello showman romano durante la conferenza di presentazione del suo nuovo programma. SuperSimo ha risposto anche a chi le ha fatto notare come il suo format somigli a Ciao Darwin.

Simona Ventura: “Bonolis è il re dell’ironia”

Simona Ventura era “gasatissima” durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo programma in onda dal 21 marzo su Rai 2 “Game of Game”. Quando le hanno fatto notare che la sua trasmissione somigli a Ciao Darwin di Bonolis, la conduttrice ha illustrato le differenze sostanziali tra i due format. Non solo. Ha rivelato anche “l’ammirazione infinita” che nutre per Paolo:

“Paolo Bonolis è il re di questo tipo di programmi ma con le persone comuni. Io invece ho più soggezione e rispetto, non riesco ad essere cattiva con le persone comuni. Riesco ad esserlo con i vip, nella mia conduzione dissacrante. I vip qui mi aiutano nella conduzione, questo mi piace tantissimo. Ma anche le persone comuni qui sono dei personaggi, come dei vip.

Insomma, Game of Games non è la stessa cosa di Ciao Darwin, e la showgirl 56enne ha ironicamente sottolineato:

“Magari fare anche la metà degli ascolti di Ciao Darwin”.

Paolo Bonolis, personaggio di punta di Mediaset

Intanto, Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti arriva anche di sera, oltre che nel pomeriggio. Infatti, andrà in onda la domenica al posto di Live – Non è la D’Urso, che al momento viene cancellato dalla programmazione Mediaset. Barbara D’Urso si dovrà “accontentare” di raddoppiare la durata della sua Domenica Live.

La prima puntata di Avanti un Altro è prevista per l’11 aprile e ci saranno i personaggi del Grande Fratello Vip 5. In studio presenti: Matilde Brandi, Francesco Oppini, Mario Ermito, la contessa Patrizia De Blanck e Giacomo Urtis.

A commentare le prove dei protagonisti: Cristiano Malgioglio e Alba Parietti, Antonella Elia, Giovanni Ciacci e, infine, i giornalisti ed ex gieffini, Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone.