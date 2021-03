netflix-annuncia-decine-di-nuove-serie-tv:-titoli-e-date-d’uscita

Continuano le novità su Netflix. Come annunciato dalla piattaforma streaming, sono in arrivo 40 nuove serie TV

Netflix annuncia l’arrivo di 40 nuove serie TV originali (foto: Pixabay)

Una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. In occasione dell’Expo AnimeJapan 2021 di Tokyo delle scorse ore, Netflix ha annunciato ufficialmente che punterà tutto sul mercato degli anime. Mai così fiorente come nello scorso 2020 e in questo primo scorcio del 2021, si arricchirà presto di ben 40 nuove serie TV originali.

Saranno tutte produzioni di Netflix stessa, che ha dato il compito a Taiki Sakurai – principale producer di anime della piattaforma – di creare un vero e proprio impero dedicato a questi prodotti. “Abbiamo l’ambizione di diventare un punto di riferimento in questo senso. La crescita dell’intera attività è strettamente collegata alla crescita del nostro anime. Vogliamo accontentare i nostri fan” le sue parole in un’intervista rilasciata per Bloomberg.

Netflix, arrivano 40 nuove serie TV anime

Il mercato degli anime è tra i più fiorenti degli ultimi anni (via Screenshot)

Lo scorso anno, a fare da spartiacque ci ha pensato Blood of Zeus. Uno dei prime anime originali di Netflix, ha ottenuto numeri da capogiro e fruttato guadagni imponenti per la piattaforma streaming. Tanto da spingerla a puntare tutto su questo mercato, con 40 nuovi show originali in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Un 2021 all’insegna di quest’arte giapponese, per accontentare una grossa fetta di pubblico. Il prossimo 29 aprile verrà presentato Yasuke, che romperà il ghiaccio prima di Record of Ragnarok (in uscita a giugno).

Sarà poi il turno di Resident Evil: Infinite Darkness, basato sulla nota saga videoludica. Sale l’attesa anche per The Way of the Househusband, basata su uno dei manga giapponesi più letti degli ultimi anni. Per tutte le altre novità, non resta che aspettare comunicazioni ufficiali da parte di Netflix.