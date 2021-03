Maurizio Costanzo parole dirette su Alessia Marcuzzi “non conduce più né il GF né L’Isola …”

Spread the love











Alessia Marcuzzi è in televisione da tantissimi anni e i suoi esordi con “Colpo di fulmine” li ricordano tutti. Negli anni è maturata, è cambiata e ha fatto anche parlare spesso di sé per la sua vita privata. Gli haters le rinfacciano spesso di avere avuto due figli da due uomini diversi e che la sua vita privata sia troppo “esuberante” ma lei rivendica, da sempre la sua libertà di scelta, i suoi amori vissuti in piena sincerità e la sua vita che appartiene solo a lei. Alessia Marcuzzi piace ma è anche un personaggio molto discusso come è avvenuto l’estate scorsa quando le è stata attribuita la responsabilità della fine del matrimonio tra Belen e Stefano De Martino anche se lei, e gli altri personaggi coinvolti, hanno sempre e fermamente smentito questa versione.

Maurizio Costanzo commenta la vita professionale di Alessia Marcuzzi

Maurizio Costanzo sulla rivista settimanale “Nuovo” diretta da Riccardi Signoretti ha una rubrica dove interloquisce con i lettori che gli pongono domande sui personaggi televisivi o sulle trasmissioni televisive. Maurizio Costanzo spesso si scontra anche con i lettori per le idee contrastanti che hanno rispetto alla sua ma, in ogni caso le analisi che lui fa sono sempre molto schiette e frutto di un’esperienza televisiva importante.

Una lettrice, a propositi di Alessia Marcuzzi ha scritto: ”Mi sembra che sia passata nella fascia secondaria dei conduttori Mediaset” e poi ha anche aggiunto che è come se “facesse fatica a trovare una sorta di approdo definitivo in televisione”.

Ma Maurizio Costanzo non è stato affatto d’accordo con l’analisi fata dalla lettrice e ha controbattuto così: “Solo perché non conduce né il GF né L’Isola non vuol dire che abbia un ruolo di secondo piano … E’ brava e farà tanta strada”

Infatti, attualmente Alessia Marcuzzi conduce, con Nicola Savino Le Iene ma in molti credono che presto tornerà alla conduzione di Temptation Island.

Alessia Marcuzzi posta una sua foto senza vestiti abbracciata ad un modello e i social si scatenano

Alessia Marcuzzi ha postato una foto su Instagram dove posa senza vestiti, abbracciata ad un modello anche lui nudo.

Alessia Marcuzzi alla foto ha aggiunto la seguente didascalia: “Luce has no gender“.

In molti l’hanno criticata ma lei, che è alla soglia di 50 anni che compirà il prossimo novembre pare non scomporsi affatto e continua a fare ciò che più le piace e ciò che la fa stare bene. La foto postata fa, comunque, parte di un servizio fotografico di un nuovo brand.

