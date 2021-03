Lady Gaga oggi è una delle artiste più amate su scala mondiale, ma prima di diventare ciò che è oggi, ha vissuto dei momenti tragici che le hanno segnato l’esistenza.

Sono 35 le candeline che oggi Lady Gaga dovrà spegnere sulla sua torta e noi per l’occasione abbiamo deciso di riproporre a voi lettori un episodio della sua vita del quale ne parlò poco tempo fa. La nativa di New York all’età di 19 anni venne stuprata ripetutamente. Questo trauma del passato, che non ha mai tenuto nascosto, lo ha ricordato durante un’intervista con Oprah Winfrey.

La popstar ha raccontato della violenza subita e dei disturbi post-traumatici da stress sviluppati subito dopo. Il periodo in cui risalgono gli avvenimenti coincide con l’avvio della sua carriera, quando all’improvviso si è ritrovata a essere una star e a girare il mondo.

Lady Gaga, quell’incubo che le ha stravolto l’esistenza: un vero trauma

La prima volta in cui parlò dello stupro fu ai microfoni del programma di Edward Stern. Il conduttore le aveva chiesto di spiegare il significato della canzone Swine (“Porco”), ipotizzando che potesse alludere a uno stupro e lei rispose così: “Ho passato cose orribili di cui oggi posso ridere ma solo perché sono stata sottoposta a terapia mentale e fisica per poter guarire durante gli anni”.

Poi aveva aggiunto: “Ero in un guscio. Non ero me stessa. Per essere onesti, avevo 19 anni. Frequentavo la scuola cattolica e poi è successo una cosa folle e io ho pensato: ‘Sono così gli adulti?’. Ero molto ingenua”.