La Templanza avrà una seconda stagione?

La Templanza 2: ci sarà una seconda stagione della serie Amazon?

Ha esordito venerdì 26 marzo l’adattamento targato Prime Video del romanzo omonimo della scrittrice María Dueñas. Con protagonisti Leonor Watling e Rafael Novoa, La Templanza è una storia d’amore drammatica ambientata nel 1860 tra il Messico, Cuba, Londra e la Spagna.

Chi ha già concluso la visione dei dieci episodi che compongono la serie si starà chiedendo: ci sarà una seconda stagione? È piuttosto improbabile.

La serie è tratta dal romanzo di Dueñas, la quale non ne ha scritto alcun seguito. Alla fine della prima stagione, il racconto del libro a cui la serie si è ispirata può dirsi concluso.

Gli abbonati, tuttavia, sono sovrani. Se il pubblico di Prime in tutto il mondo dimostrerà sufficiente interesse nei confronti della serie da aprire ad una seconda stagione, i piani alti di Amazon potrebbero pensare a come proseguire la storia. In questo frangente, Big Little Lies ha fatto scuola.

Amazon non ha ancora annunciato alcun rinnovo per la serie: restiamo in attesa di scoprire se La Templanza sarà una miniserie o se avrà un proseguo.

Quando esce La Templanza 2

Se La Templanza dovesse avere una seconda stagione, i tempi di realizzazione non saranno spediti. Le sfide logistiche comportate dalla pandemia globale rappresentano un ostacolo non indifferente per una produzione come questa, che nel 2019 ha fatto ricorso a numerose location quali Città del Messico, Jerez e La Havana.

Qualora l’andamento della pandemia lo consentisse, la produzione potrebbe tornare sul set per girare eventuali nuovi episodi tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, per un debutto che potrebbe non avvenire prima del 2023. Si tratta, tuttavia, di congetture: per saperlo con certezza bisognerà attendere l’annuncio di Amazon.

Trama de La Templanza 2, anticipazioni

Rafael Novoa in una scena di La Templanza. Credits: Amazon Studios.

Di che cosa parla La Templanza?

Ambientato alla fine del XIX secolo, la storia ha per protagonista Soledad Montalvo (Leonor Watling), una self-made woman, e Mauro Larrea (Rafael Novoa), un uomo a lei sconosciuto. I loro destini si intrecciano in un luogo e un tempo affascinanti.

Tra avventure in luoghi esotici e suggestivi e l’euforia delle seconde possibilità, la serie è imperniata sul superamento delle avversità e sulla ricerca del proprio posto nel mondo, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può andare perduto.

Le vicende di Soledad e Mauro potrebbero continuare in una seconda stagione, oppure i protagonisti potrebbero essere i loro discendenti. Gli scenari per proseguire il racconto non mancano: l’ultima parola spetta ad Amazon Prime Video e ai suoi abbonati.

Cast di La Templanza 2

Nathaniel Parker in una scena di La Templanza. Credits: Amazon Studios.

Capitanato da Leonor Watling e Rafael Novoa nelle rispettive parti di Soledad e Mauro, il cast della prima stagione ha per protagonisti anche Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid, Raúl Briones e Nico Montoya.

La Templanza 2 in streaming

In streaming, un’eventuale seconda stagione di La Templanza sarà ancora una volta distribuita in esclusiva da Prime Video in tutto il mondo.