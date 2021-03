la ragazza copertina del Dal 10 aprile 2021 su Break Magazine  dedicata a Cleo Roby Fit

Spread the love











Sarà disponibile l’intervista Dal 10 aprile 2021 su Break Magazine il nuovo numero della copertina dedica alla Cleo Roby Fit protagonista e simbolo per molte donne che a 40 anni tentano la strada del successo. In un bilancio della propria vita Roby ripercorre alcuni momenti e dice: Se dovessi fare un bilancio della mia vita, partendo dal presupposto che sono una persona molto severa con me stessa e autocritica…per intenderci, una di quelle che dice sempre: “potevo fare meglio” Posso dire che ad oggi il mio bilancio è pari. Pari perché sono riuscita comunque a raggiungere degli obiettivi che mi ero prefissata; ma non al punto di dire: sono riuscita ad arrivare a ciò che volevo; quindi pari.

