Kledi e Maria De Filippi: dopo anni arriva il motivo della rottura | Tutta la verità

Il ballerino racconta il suo rapporto lavorativo e di profonda amicizia con Maria de Filippi ed il motivo dell’allontanamento.

Kledi Kladiu il ballerino albanese naturalizzato italiano è famoso per essere stato presente in importanti trasmissioni televisive condotte da Maria de Filippi, come Amici o C’è posta per te.

Lanciato nel mondo dello spettacolo dalla stessa conduttrice, oggi Kledi ha una moglie ed una figlia e si racconta su ciò che è stata la sua carriera e come la De Filippi lo abbia aiutato a diventare un personaggio noto.

“La popolarità arrivata dopo Amici mi ha aperto le porte ovunque.“

Parla di Maria in modo molto ossequioso: “Maria è tosta ed esigente, ma anche io lo sono e su questo siamo molto vicini, ha fiuto per le persone. Ho lavorato insieme a lei per 17 anni, tuttora siamo in contatto è una persona corretta e ogni tanto se la prende quando le fai qualche torto, questo lo devo dire. È una persona che è rimasta nel mio cuore, non soltanto per quello che mi ha dato, ma perché è una persona seria questo lo apprezzo di lei.”

Il ritorno in televisione

Ospite al programma Vieni da Me condotto da caterina Balivo, Kledi parla dell’esperienza di ballo che ha avuto con Rossella Brescia e Lorella Cuccarini: “Con Rossella ho ballato tantissimo e per tantissimi anni. Sono state le più belle domeniche, tanti passi a due. Con Lorella abbiamo fatto due esperienze di danza. Una bravissima professionista, molto tenace, determinata, precisa e pignola. Sono tutte e due brave, ma sono dueMl tipologie diverse di danza”.

LEGGI QUI: Kledi, papà per la seconda volta: Ecco chi è sua moglie

LEGGI QUI: Kledi di Amici, da celebre ballerino a giudice: Ecco cosa fa ora

LEGGI QUI: Roberto Brunetti, detto Er Patata, dall’arresto al reddito di cittadinanza: Ecco che fine ha fatto

I rumors delle sue storie d’amore

Molti sono i rumors girati sulle possibili storie d’amore tra Kledi e altre colleghe della televisione. La prima in causa è proprio la ballerina Rossella Brescia, la quale ha registrato un videomessaggio mandato in onda dove spiega cosa pensa dell’amico Kledi: “Abbiamo fatto più di cento passi a due. La prima volta che ti ho visto ho pensato subito ma che cucciolo ha bisogno d’affetto. E te ne ho dato tanto, sempre fraterno”.

Ancora più strane le voci che c’erano di una possibile storia con la stessa Maria de Filippi: “Tuttora si parla che io sarei quello che con Maria De Filippi ha avuto una storia. Questa cosa mi fa ridere, ci ridiamo insieme lei è stato il mio talent scout” ricorda il ballerino. “È stata la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, spazio. Ha fiuto, è precisa, è una donna generosa. Su tante caratteristiche siamo anche compatibili. Siamo amici, siamo sempre in contatto e le chiedo dei consigli di continuo.”