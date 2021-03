Isola, è ufficiale: si ferma e se ne va. Il motivo è assurdo. Il Visconte Ferdinando ha deciso di abbandonare dopo poche ore dalla sua decisione di rimanere

Non siete curiosi di sapere cosa accadrà oggi? Allora non perdetevi il Daytime dell’Isola! Ecco tutti gli appuntamenti! #Isola 🏝 pic.twitter.com/mwtQ9zq3Ul — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

L’Isola dei Famosi è cominciato soltanto lunedì e in pochi giorni è successo di tutto. Un’edizione particolare con tanti ospiti d’eccezione, condotta da Ilary Blasi e accompagnata da tre opinionisti particolari: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Elettra, purtroppo, ha contratto il covid e per le prime due puntate è stata assente e ha interagito soltanto via video chiamata. Tommaso invece ha appena vinto il Grande Fratello Vip, ed è stato molto richiesto dalla Mediaset considerato il meraviglioso esordio che ha fatto nel programma di Alfonso Signorini. In questi giorni non ci siamo fatti mancare niente: oggi c’è stato anche un abbandono.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, il Visconte Ferdinando ha deciso di abbandonare il gioco

Il Visconte Ferdinando abbandona il gioco. #Isola — Trash Italiano (@trash_italiano) March 19, 2021

Ieri sera il televoto ha decretato il Visconte Ferdinando come primo eliminato di questa edizione. Per questo motivo è stato portato sulla playa dove si trovavano Ubaldo e Fariba, e lì gli è stata offerta una seconda possibilità. Lui ha deciso di rifiutarsi per rispettare il volere del pubblico, ma dopo tanta insistenza da parte di Ilary alla fine ha cambiato idea. A quanto pare non era convinto di questa sua decisione, perché poche ore dopo la puntata, Ferdinando ha deciso di abbandonare il reality.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Isola dei Famosi l o g o (sc reenshot)

La sua decisione è stata resa nota nell’ultimo Daytime andato in onda su Canale Cinque. Con grande dispiacere del pubblico, il concorrente si prepara a tornare in Italia dopo questa brevissima esperienza che pare avergli dato già tantissimo e che sicuramente lo segnerà.