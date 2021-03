Isola dei Famosi, Akash Kumar eliminato: lui attacca Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi sui social – VIDEO

La puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera si è rivelata particolarmente intensa per uno dei concorrenti che è stato recentemente al centro delle polemiche per via del suo passato: stiamo parlando di Akash Kumar.

Il modello di origine indiana è stato eliminato al televoto con il 76% dei voti contro il 24% di Angela Melillo che si è quindi salvata.

Una volta approdato su Parasite Island – l’isola in cui si trovano gli aspiranti naufraghi Fariba Tehrani ed Ubaldo Lanzo e sorta di limbo dove finiscono gli eliminati – ad Akash Kumar è stato chiesto se rimanere o meno sull’isola.

Il neo eliminato, tuttavia, non ha voluto saperne di rimanere:

“La mia Isola termina qua.”

A nulla sono valse le insistenze di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi che hanno tentato di farlo ragionare; Akash Kumar viene quindi eliminato definitivamente dall’Isola dei Famosi.

Rientrato in possesso dei propri profili social, Akash Kumar si è lasciato andare ad un duro sfogo dapprima commentando la sua scelta di andarsene; si è poi scagliato contro gli utenti che gli hanno attribuito falsi interventi chirurgici e, infine, ha attaccato duramente gli opinionisti del reality Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

In merito alla sua scelta di abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi, il modello indiano ha risposto postando questa foto corredandola con la seguente didascalia:

“La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti.”

Il neo eliminato ha precisato che, a differenza di quanto sostengono alcuni utenti, non si è sottoposto ad interventi chirurgici:

“Quante cose dicono di me… nemmeno sapevo di queste cose. Purtroppo l’invidia è una brutta bestia. Dicono che mi sono rifatto, ma loro sembrano usciti da Frankenstein, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei e non se ne rendono conto. Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà.”

L’eliminato dall’Isola concentra poi i suoi attacchi su Tommaso Zorzi: Akash Kumar pubblica uno screen di una presunta chat di WhatsApp con Tommaso in cui l’influencer chiederebbe con insistenza al modello un incontro privato.

L’affondo a Tommaso Zorzi continua con queste parole

“Ecco perché non dovevo fare questo reality, in questo mondo dei reality cercano sempre di buttare giù chi ha già una carriera e chi non ha una carriera cercano di fargliela fare, come nel caso di Tommaso Zorzi che due anni fa nessuno sapeva chi fosse; è venuto fuori tramite i social dicendo due minc***te tipo Genitore 1, Genitore 2 e ha fatto boom.” “Caro tommaso, sono stato un signore con te, ma tu hai cercato di rovinarmi, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La tv ha bisogno di persone come te“

Le Stories vengono poi cancellate da Akash stesso, ma alcuni utenti le ripubblicano su Twitter. Il modello dell’Isola dei Famosi non si ferma qui e ne ha anche per Elettra Lamborghini verso la quale lancia una provocazione:

“Volevo dire alla signora Lamborghini che ho fatto più campagne su Vogue io che tu dischi su Spotify. Pem Pem!”

Ecco il video: