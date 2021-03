instagram-pronta-all’enorme-cambiamento:-una-rivoluzione-per-il-social

Per la piattaforma Instagram sono previsti dei cambiamenti. A quanto pare infatti, sembra proprio che non sarà più come lo conosciamo

Instagram (Pixabay)

I social network sono ormai parte integrante delle nostre vite. Inizialmente si pensava che potessero essere un prodotto adatto esclusivamente ai giovani, ma con il passare del tempo hanno preso sempre più piede anche tra le generazioni passate.

Gli sviluppatori di queste piattaforme però, sono alla continua ricerca del perfezionamento. Questo è dato sia dalla concorrenza che man mano è in costante aumento, sia dalle tecnologie che avanzano, permettendo di avvicinarsi sempre di più ai gusti degli utenti.

I social infatti, non vengono utilizzati solo come fonte di intrattenimento, bensì, come ormai noto, molte persone guadagnano grazie ad essi, svolgendo il proprio lavoro sui canali digitali.

Anche se spesso l’utenza non ci fa molto caso, le innovazioni continuano ad arrivare incessantemente. Questa volta a voler cambiare volto è niente poco di meno che Instagram, la quale nei prossimi mesi potrebbe subire una rivoluzione.

I reel sono un flop?

A far scattare il desiderio di cambiamento ai sviluppatori di Instagram è stata la continua e inarrestabile ascesa di Tik Tok. Quest’ultima infatti, in brevissimo tempo ha catturato le attenzioni dei più giovani, surclassando la piattaforma di Mark Zuckerberg sotto diversi punti di vista.

I reel in realtà, erano stati inseriti proprio per questa motivazione. Sono appunto dei video in stile Tik Tok, caratterizzati da una breve durata (30 secondi al massimo) e da effetti visivi che si possono aggiungere a piacimento.

I numeri non sembrano sfavorevoli per la piattaforma dell’imprenditore statunitense, anzi si registrano cifre in costante aumento. Tuttavia, il trend non sembra aver accontentato gli sviluppatori, anche in relazione al fatto che la concorrenza non ha dato accenno di perdere colpi.

Avendone preso atto, Mark e il suo team stanno lavorando per apportare diversi cambiamenti a riguardo. Tra le varie funzioni che probabilmente vedremo nel giro di pochi mesi, troveremo degli strumenti di editing più intuitivi e avanzati oltre ad una vera e propria sezione per lo shopping all’interno del video.

Le novità però non finiscono qui, infatti la durata aumenterà , da 30 a 60 secondi. Per dare un ulteriore scossone inoltre, sarà data la possibilità ai creators di monetizzare con le loro pubblicazioni, in modo da rendere ancora più attiva l’utenza.

A questo punto non ci resta che attendere qualche tempo, in modo da vedere se verranno apportati ulteriori modifiche e se, in caso, queste ultime soddisfino finalmente gli obiettivi prefissati per il prossimo futuro dalla piattaforma di Zuckerberg .