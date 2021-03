Gli Irregolari di Baker Street avrà una seconda stagione

Spread the love

Gli Irregolari di Baker Street 2 stagione si farà

Gli Irregolari di Baker Street 2: ci sarà una seconda stagione della serie Netflix?

Ha esordito venerdì 26 marzo la serie ideata da Tom Bidwell (Watership Down) con protagonisti i giovani di strada che assistono Watson e Holmes nelle loro indagini. Chi ha concluso la visione degli otto episodi si starà chiedendo: ci sarà una seconda stagione?

Attualmente Netflix non si è sbilanciato in merito ad un rinnovo per la serie, né tantomeno ne ha ufficializzato la cancellazione. Questo nonostante le serie inglesi in costume, a seguito del debutto-kolossal di Bridgerton, stiano conoscendo un periodo di grande fortuna su Netflix.

Sembra, tuttavia, che dietro le quinte il colosso dello streaming abbia già rinnovato Gli Irregolari di Baker Street per una seconda stagione. Nell’edizione dell’11 marzo di Production Weekly, la pubblicazione elenca la stagione 2 di The Irregulars tra le produzioni attualmente in cantiere.

Oltre a quello del famigerato algoritmo di Netflix che decreta il successo o l’insuccesso dei suoi titoli originali, un altro criterio è rappresentato dalla pertinenza del titolo all’interno del catalogo. Nel caso de Gli Irregolari di Baker Street, la serie attinge dalla stessa saga letteraria di Enola Holmes, il fortunato film con Millie Bobby Brown. Entrambi sono rivisitazioni dei personaggi di Sir Arthur Conan Doyle pensate per i giovani.

A questo va aggiunto il fatto che le quattro stagioni di Sherlock non compaiono più nel catalogo italiano di Netflix. I diritti sono tornati alla BBC. Per sopperire a questa assenza, The Irregulars 2 potrebbe contribuire a colmare il vuoto lasciato dalla serie con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

In quest’ottica, il rinnovo per Gli Irregolari di Baker Street può rappresentare l’occasione, per Netflix, di incrementare l’offerta originale riguardante questa nicchia tematica.

Quando esce Gli Irregolari di Baker Street 2

Qualora rinnovata, una seconda stagione dovrà fare i conti con le sfide logistiche dovute all’emergenza Covid-19.

Nuovi episodi della serie potrebbero tardare ad essere girati a seconda di come evolverà lo scenario sanitario. Se le riprese inizieranno nel corso dell’estate o alle porte dell’autunno, la seconda stagione potrebbe approdare su Netflix non prima dell’estate del 2022, sempre che l’andamento della pandemia lo consenta.

Difficilmente il colosso dello streaming lascia passare più di un anno e mezzo tra l’esordio di una stagione e quella successiva, ma la pandemia globale ha costretto a ripensare molti aspetti delle tempistiche di produzione e di distribuzione di film e serie televisive.

Trama di Gli Irregolari di Baker Street 2, anticipazioni

Da sinistra a destra: Harrison Osterfield, Thaddea Graham, Darci Shaw, McKell David, Royce Pierreson e Jojo Macari. Credits: Matt Squire/Netflix.

Gli Irregolari di Baker Street sono un gruppo di giovani aiutanti di Sherlock Holmes nati dall’immaginazione del suo autore, Sir Arthur Conan Doyle. Il gruppo appare in tre romanzi, “Uno studio in rosso” (1887) e “Il segno dei quattro” (1890), e nel racconto breve “L’avventura dell‘uomo storto” (1893).

La serie Netflix è ambientata nella Londra vittoriana, e ha per protagonista una banda di adolescenti problematici reclutati dal sinistro dottor Watson e dal suo misterioso socio in affari, lo sfuggente Sherlock Holmes, per aiutarli nelle indagini di una serie di crimini.

Mentre i casi prendono una terribile piega paranormale ed emergono poteri oscuri, toccherà ai ragazzi di Baker Street darsi da fare per salvare la città e il mondo intero.

Un’eventuale seconda stagione potrà continuare a seguire le vicende dei cinque Irregolari, esplorando i rapporti tra di loro e la dinamica con Watson e Holmes, e approfondendo la mitologia soprannaturale introdotta nella serie.

L’ottavo e ultimo episodio della prima stagione lascia in sospeso alcune questioni che potranno trovare risposta soltanto in un proseguo.

Cast di Gli Irregolari di Baker Street 2

Nel cast della seconda stagione de Gli Irregolari di Baker Street ritroveremo, molto probabilmente, Thaddea Graham nei panni di Bea, a capo degli Irregolari, Darci Shaw nelle vesti di Jessie, la sorella più giovane di Bea. Il resto del gruppo è composto da Jojo Macari (Billy), McKell David (Spike) e Harrison Osterfield (Leopold).

Nella prima stagione sono apparsi anche Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce Pierreson (Dr Watson), Clarke Peters (Linen Man), Olivia Grant (Patricia Coleman-Jones), Aidan McArdle (Ispettore Lestrade), e Sheila Atim.

Gli Irregolari di Baker Street 2 in streaming

In streaming, un’eventuale seconda stagione di Gli Irregolari di Baker Street sarà ancora una volta distribuita da Netflix in esclusiva negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.