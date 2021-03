coronavirus-nel-mondo,-in-indonesia-superai-40mila-contagi

Ha superato quota 40 mila in Undonesia il numero di decessi legati al Covid-19 registrati da inizio pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. Lo Stato arcipelago del sudest asiatico da 270 milioni di abitanti ha registrato ufficialmente finora quasi 1,5 milioni di contagi, di cui 1,32 milioni guariti. Quarto Paese più popoloso dietro a Cina, India e Stati Uniti, la Repubblica d’Indonesia è 17ma al mondo per numero di morti e 20ma per casi di contagio da coronavirus.

Variante brasiliana, Panama chiude le frontiere.

Le autorità sanitarie di Panama hanno temporaneamente sospeso l’ingresso per tutti i viaggiatori che negli ultimi 15 giorni siano transitati in un Paese sudamericano, dopo aver testato una cittadina panamense positiva alla variante brasiliana P1 del Sars Cov-2. Lo scrive oggi il quotidiano La Estrella de Panama. In un comunicato, il ministero della Salute (Minsa) ha precisato che la persona risultata positiva a questa variante brasiliana è una cittadina straniera residente a Panama che si è recata nel suo Paese di origine ed è rientrata sul territorio panamense dopo un soggiorno in Brasile. A seguito di questo episodio il Minsa, a salvaguardia della salute della popolazione, ha deciso di sospendere temporaneamente, a partire dal 31 marzo e come misura cautelare, l’ingresso di qualsiasi persona – con eccezione dei cittadini panamensi o di quelli residenti a Panama – che abbia risieduto o sia transitato per qualsiasi ragione in un Paese del Sudamerica«. Questo perché, conclude il comunicato, »questa variante si sta diffondendo rapidamente sul territorio sudamericano

Venezuela: leader opposizione Guaidò positivo al Covid-19 =

Il leader dell’opposizione venezuelana, Juan Guaidò, ha rivelato su Twitter di essere risultato positivo al Covid-19. Guaidò afferma di soffrire di sintomi “lievi” e di trovarsi in isolamento. Il Venezuela e’ nel pieno di una seconda ondata di contagio, ritenuta dalle autorita’ “piu’ virulenta” della precedente e legata al diffondersi nel Paese della cosiddetta “variante brasiliana” del nuovo coronavirus. Il governo di Caracas ha segnalato finora 155 mila contagi e 1.555 vittime ma, secondo l’opposizione, il bilancio reale sarebbe molto piu’ pesante.