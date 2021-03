Spread the love

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di oggi (27 marzo) a Barge per spegnere un incendio boschivo divampato in località Lungaserra: le fiamme, sviluppatesi intorno alle 19, hanno coinvolto sterpaglie e parte del sottobosco per una superficie di circa 150 mq.

Sul posto, la squadra di Barge con l’Auto Pomba Serbatoio ed un fuoristrada con modulo boschivo antincendio.