ballerina-professionista-di-amici-fa-una-gaffe-e-condivide-sui-social-una-frecciatina-a-due-allieve

Una ballerina professionista del talent show più longevo d’Italia si è resa protagonista di una gaffe che non è passata inosservata sul web.

Stiamo parlando di Giulia Pauselli, concorrente di Amici nell’edizione 2010-2011 dove era arrivata tra i finalisti, ed ora ballerina professionista nell’omonimo talent.

Non siamo abituati a vedere i professionisti sbilanciarsi nei confronti dei concorrenti, verso i quali mantengono una posizione di neutralità e terzietà, salvo forse il caso di Elena D’Amario che si era esposta con la maestra Alessandra Celentano; Giulia Pauselli, però, ha condiviso il tweet di un utente che lanciava frecciatine nei confronti delle due allieve più prese di mira dalla stessa Celentano: Rosa Di Grazia e Martina Miliddi.

RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa