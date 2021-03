avete-mai-visto-valentina,-figlia-di-massimiliano-allegri?-una-bellezza-di-altri-tempi

Valentina Allegri è la figlia di Massimiliano, ex allenatore della Juventus e vincitore di diversi Scudetti. Chi è cosa fa nella vita?

Il nome di Massimiliano Allegri è tornato prepotentemente in auge negli ultimi giorni. L’allenatore, dopo l’esperienza lunghissima sulla panchina della Juventus, è fermo da diversi anni ma sembra finalmente arrivato il momento di rivederlo a bordocampo. Esperienza, ma soprattutto un profilo vincente visti i titoli conquistati sua con la Vecchia Signora ma anche con il Milan. Ed allora il mondo del calcio è pronto a riabbracciare il buon Max.

Da dove ripartirà? Non è dato sapersi. La sua ospitata recente negli studi di Sky Sport ha rilanciato prepotentemente diverse teorie, con Napoli e Roma in pole per dargli l’opportunità di ritornare in Serie A. I rispettivi allenatore (Gattuso e Fonseca) sembra possano salutare a fine stagione, ed il nome di Allegri è stato accostato fortemente proprio ai due club italiani.

Negli anni Allegri ha fatto parlare di sé sicuramente per i tanti titoli vinti, ma come spesso accade anche la sua vita privata ha destato grande interesse. La storia d’amore con Ambra Agiolini, nota showgirl ed attrice, tiene banco sui settimanale e proprio recentemente i due sono stati pizzicati dai paparazzi insieme. Insomma, di Max si parla tanto di questi tempi.

Valentina Allegri, cosa fa la figlia di Max

In questi anni ha raccolto una grande notorietà anche la figlia di Max Allegri, Valentina. Giovane e bella, la ragazza classe ’95 è diventata molto famosa sui social, e proprio per questo si parla tanto di lei. Nata dalla relazione tra l’allenatore e l’ex compagna Gloria, la giovane si è laureata qualche tempo fa in lettere.

Alcuni sostengono che il futuro possa portarla nel mondo dello spettacolo, ma ad oggi questo non è successo. La somiglianza con papà Max è evidente, e Valentina sfoggia costantemente scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza attraverso Instagram.

Valentina e la storia con Piero Barone

Anche il gossip ha travolto la figlia di Allegri nel corso di questi anni. La ragazza, infatti, ha avuto una relazione con Piero Barone, uno dei tre cantante de ‘Il Volo’. Una storia per la quale si era paventato anche un ipotetico matrimonio, poi la rottura.

Valentina e Piero, infatti, dalla scorsa primavera non stanno più insieme. Difficile capire quali possano essere stati i motivi della separazione, qualcuno sostiene che sia stata la presentazione alle rispettive famiglie uno degli aspetti che ha portato alla fine.