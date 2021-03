amici-2021,-rudy-zerbi-frecciata-velenosa-a-lorella-cuccarini,-cala-il-gelo-in-studio

Spread the love











Ieri sera è andata in onda un’altra puntata della fortunatissima trasmissione condotta e ideata da Maria De Filippi, Amici.

La trasmissione, che nonostante vada in onda da vent’anni non conosce stanchezza, anche ieri sera è stata vista da milioni di telespettatori, dunque, il successo che riscuote è sempre tantissimo.

Rudy Zerbi contro Lorella Cuccarini, la frecciata al veleno che le lancia è capita da tutti

La trasmissione Amici ha una formula praticamente uguale a se stessa da sempre e , nonostante questo piace sempre tanto e i dati lo confermano.

I professori che seguono i ragazzi, negli anni, sono cambiati e quest’anno accanto a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, si sono aggiunti due volti amatissimi dalla grande personalità, Arisa e Lorella Cuccarini. Arisa, che è insegnate di canto, è sempre molto schietta e vera e la Cuccarini, che lo è altrettanto, ha alle spalle una formazione tale che si può permettersi di fronteggiare qualsiasi situazione e lo scontro con Alessandra Celentano è sempre dietro l’angolo.

Forse, anche per questo, la trasmissione è frizzante e mai banale.

Ieri, però, è stato Rudy Zerbi che ha lanciato una frecciata a Lorella Cuccarini.

Vediamo cosa è accaduto.

Maria De Filippi ha soprannominato al squadra formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, la squadra dei cattivi perché, in effetti sono loro due i più rigidi in assoluto mentre Arisa e Lorella Cuccarini sono molto più morbide e materne con i ragazzi.

Rudy Zerbi, che spesso si deve difende dagli attacchi sulla sua cattiveria, ha dichiarato in occasione di un’intervista rilasciata a TvMia: “Tratto gli allievi di Amici esattamente come tratto i miei figli anche con loro sono molto intransigente ed esigo sempre il massimo”. Invece, ieri sera a Lorella Cuccarini Rudy Zerbi ha detto

: “A volte la schiettezza fa male. Ma io credo che dire ciò che si pensa possa davvero dare un aiuto a tutti, ai figli e anche ai giovani allievi di Amici”.

Tutti hanno capito che la frecciata era lanciata a Lorella Cuccarini, e poi, anche per stemperare un po’ gli animi Zerbi ha aggiunto: “Mi commuovo spesso davanti ad un allievo di Amici che canta con talento e con passione”.

Ad Amici Irama

Ieri ospite ad Amici è andato Irama a cui la De Filippi ha detto: “Filippo, la canzone è bellissima, davvero. Lo sai, ci sentivamo. Mi è dispiaciuta come è andata. L’importante è esserci stati comunque”.

E lui: “L’importante è la musica e spero che abbia parlato per me”.

La De Filippi gli ha risposto: “E’ stato un Festival difficile per chi lo conduceva, per la Rai, per tutti. Meno male che c’è stato, è stato una bella cosa per tutti … Complimenti ad Amadeus e Fiorello che ci hanno creduto. Complimenti a te davvero per questo disco d’oro”.

