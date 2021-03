Alessio Castelli: La malattia non ha fermato i miei sogni

Spread the love











Mi chiamo Alessio e ho un sogno da quando sono bambino. Il mio sogno è di diventare un cantante riconosciuto, potermi esprimere attraverso la mia Arte. Vivere della mia musica. Sono innamorato Del neo melodico, ma posso essere ciò che voglio, sono poliedrico così come nello stile del mio look, e attraverso le mie parole voglio arrivare al cuore delle persone che spesso rinunciano ai sogni.

Mi hanno riscontrato l’emofilia, una malattia abbastanza particolare, grave, posso viverci, ma devo stare attento e curarmi ogni giorno, prendere medicinali.

A causa di questa malattia ho dovuto bloccare anni fa la mia carriera, avevo inciso già dischi, cantato nelle migliori feste con celebrities, frequentavo le più grandi gallerie di Napoli, avevo un manager che mi ha aiutato molto, ogni sera mi ritrovavo con Artisti di spessore che ad oggi già hanno spopolato nei migliori palchi internazionali, sono stato ospite di programmi radiofonici, Uno dei miei dischi si chiama “ Cara mamma “ e un altro “ Leon che rappresentano un po’ quello che sono, legato alla mia famiglia, e un leone che non si ferma. Mio cugino Totó Schillaci che conoscerete tutti, è un esempio per me vivente di chi non ha mai mollato, e nel calcio lui è un campione. Ad oggi convivo con la mia fidanzata Pittrice Fabiana Macaluso, e lei mi ha stimolato, mi sta aiutando a produrre una canzone, la stiamo scrivendo insieme. Il pezzo sarà dedicato ad una Donna speciale che ogni giorno conduce un programma televisivo. La mia icona. Ringrazio la mia nuova Manager Debora Cattoni che mi sta costruendo una nuova identità senza tralasciare ciò che sono, e mi sta indirizzando verso l’adempimento dei miei sogni e della mia vita parallela alla malattia che non ha il diritto di chiudermi le strade, anzi la colgo come un valore aggiunto per credere che tutti possiamo farcela, se hai un dono devi proteggerlo e farlo conoscere a tutti, trasmettere Amore e passione per ciò che fai. Io non mollo e voglio andare a Sanremo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...