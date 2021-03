Spread the love











Al Bano Carrisi rivela di essere in attesa per la dose di vaccino contro il Covid 19 ma di voler rifiutare la dose Astrazeneca Le dichiarazioni di Al Bano Carrisi sul vaccino stanno facendo molto discutere. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, è finito in una vera e propria bufera mediatica e in molti […]

L’articolo Al Bano rifiuta il vaccino Astrazeneca: “Sulla mia pelle decido io” proviene da Leggilo.org.

