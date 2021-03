L’uovo in camicia con verdure primaverili è un antipasto che usa le verdure primaverili in modo interessante, unite all’uovo in camicia (o uovo poché), uno dei modi più sofisticati di preparare le uova, spesso esclusiva delle cucine professionali.

In questa ricetta però si illustra un metodo infallibile, inventato da Jamie Olivier, che perette di avere delle uova cotte a puntino e belle da vedere, senza praticamente scarti. L’unico quid è l’attenzione alla sostenibilità: se per scelta preferite non usare il film plastico, potrete ottenere un risultato simile con dell’alluminio da cucina.

L’altro trucco di questa ricetta è la sbianchitura di piselli e asparagi, infatti per mantenere la consistenza croccante e le virtù nutritive intatte, queste verdure sono lessate velocemente in acqua e poi messe a raffreddare in acqua e ghiaccio, il che ferma la cottura e mantiene il verde brillante tipico della primavera. Inutile dire che questa ricetta con gli asparagi scuri e mosci, e con i piselli rugosi per la troppa cottura, assume tutto un altro aspetto.

Durata

Tempo di preparazione: 35 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

2 Zucchine

200 g Piselli

8 Asparagi verdi

2 Uova

4 foglie Basilico

1 cucchiaio Parmigiano Reggiano a scaglie

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

Pepe Nero

Menta fresca per decorare

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’uovo in camicia con verdure primaverili, cominciate con le zucchine: lavatele e tagliatele a metà, quindi affettatele in fette di circa mezzo centimetro che farete rosolare in una padella con un filo d’olio e sale.



Sgranate i piselli, lessateli 5 minuti, scolateli e gettateli in una ciotola con acqua e ghiaccio.



Pelate e tagliate gli asparagi in tocchi e metteteli a lessare per 10 minuti (unite le punte dopo 5 minuti), poi scolateli e gettateli in una ciotola con acqua e ghiaccio.

Prendete due quadrati di pellicola e spennellateli abbondantemente nel mezzo con dell’olio, foderateci una tazzina in modo che gran parte della pellicola sbordi.

Rompete l’uovo nella tazzina rivestita e chiudete ben stretto con dello spago da cucina.



Immergete i ‘sacchetti’ fino allo spago in una pentola d’acqua bollente e lasciate sobbollire per 4 minuti, quindi prelevate e aprite con delicatezza.

Mescolate in una ciotola gli asparagi, i piselli e le zucchine, condite a piacere con sale, olio, pepe e basilico tritato e mettete in due vasetti.



Condite con scaglie sottili di Parmigiano, poggiate l’uovo poché, macinate ancora un poco di pepe, unite un pizzico di sale e decorate con la menta, quindi servite.