uomini-e-donne,-sossio-aruta-e-ursula-bennardo:-matrimonio-in-vista?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti per compiere il grande passo? I due protagonisti di Uomini e Donne rivelano come sarà il loro matrimonio? Dove si svolgerà la cerimonia? Come l’ex calciatore e l’estetista, diventata influencer, sognano le loro nozze? Sarà una festa molto intima. Ma vediamo i particolari.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo raccontano come sarà il loro matrimonio dopo che ha subito diversi slittamenti a causa della pandemia. L’ex calciatore e la bellissima influencer hanno anticipato i particolari delle loro nozze: si sposeranno in Calabria e la loro festa sarà molto semplice e privata, con soltanto una cinquantina di invitati.

Aruta e la Bennardo, la notorietà dopo Uomini e Donne

Sossio Aruta, classe 1970, è un ex calciatore di Castellammare di Stabia, e in passato, come spiega Coming soon, è stato militante tra serie C e serie B. Il “Re Leone”, così come viene chiamato, ha 350 gol al suo attivo, ma anche una squalifica di otto mesi per rissa. Quando si è seduto nello studio di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi contava già un divorzio alle spalle e due figli: Daniel Ciro e Diego. Nel 2018 è scattato l’interesse per Ursula.

La Bennardo, classe 1982, si è sposata a 18 anni: quando il matrimonio finisce lei si ritrova con tre figli da crescere. La partecipazione a Uomini e donne le ha regalato una buona popolarità, tanto che è diventata influencer.

Uomini e donne, ecco il matrimonio tra Sossio e Ursula

La coppia nata dal dating show dei sentimenti ha raccontato a Uomini & Donne Magazine che si sposerà in “zona neutra” escludendo, quindi, la Campania e la Puglia. Infatti, Sossio e Ursula hanno scelto una località calabrese molto “gettonata” dai due: “tra la montagna e il mare” hanno rivelato. Il giorno che precede la celebrazione del matrimonio laico si svolgerà, in contemporanea, un addio al celibato e al nubilato.

La cerimonia si svolgerà il giorno successivo a partire dalle 17. Non più di una cinquantina di invitati in tutto, con i quali la coppia ha un legame affettivo forte; prevista anche un’animazione ad hoc per i bambini e i più piccoli. I futuri sposi non hanno rivelato chi celebrerà il matrimonio: ma di certo il loro legame, anche se laico, verrà comunque benedetto da un parroco che è molto affettuoso con la piccola Bianca.

