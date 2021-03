La torta sbriciolata al cacao, ricotta e cranberries è un dolce che unisce il classico sapore di ricotta e cioccolato alla nota acidula dei cranberries. Il risultato è un gusto originale, più fresco del solito, anche se il crumble a copertura aggiunge golosità e un’estetica affascinante.

Il cranberry, scientificamente “ossicocco americano”, è un frutto di bosco tipico del Nord Est degli Stati Uniti, del South Carolina e del Canada. È anche chiamato mirtillo rosso americano, e con questo frutto si preparano composte (anche quella classica di accompagnamento al tacchino arrosto del giorno del Ringraziamento) e torte. È anche conosciuto per le sue virtù antiinfiammatorie, tanto che spesso lo si ritrova nei preparati erboristici.

In Europa non è diffuso e il modo più semplice di trovarlo per aggiungerlo ai propri piatti è quello di comprarne le bacche essiccate, come suggerisce questa ricetta. Il gusto acido e ricco di pectina è il punto più interessante, gastronomicamente parlando, di questo alimento, e in questa torta è usato come interruttore, per riaccendere le papille gustative rilassate dalla crema di ricotta, dallo zucchero e dal cacao.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 60 minuti



Tempo totale: 90 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per il crumble al cacao:

90 g Farina 00

100 g Zucchero Semolato

20 g Cacao amaro

80 g Burro

Per la pasta frolla:

180 g Farina 00

15 g Cacao amaro

110 g Burro morbido

90 g Zucchero

1 Tuorlo d’Uovo

1 pizzico Sale

Per il ripieno:

700 g Ricotta vaccina

150 g Zucchero A Velo

2 Uova

100 g Cranberries essiccati

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

2 cucchiai Rum

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta sbriciolata al cacao, ricotta e cranberries cominciate riunendo in una terrina tutti gli ingredienti per preparare il crumble.

Mescolate brevemente con la punta delle dita fino a formare delle briciole.

Trasferite in frigorifero per almeno un’ora.

Lavorate il burro a pezzetti con lo zucchero, aggiungete il tuorlo e un pizzico di sale, lavorate bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Unite la farina e il cacao setacciati insieme, lavorate velocemente fino a ottenere un impasto omogeneo e compatto.

Formate una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Intanto, mescolate i cranberries con 2 cucchiai di Rum e lasciateli in infusione.



Setacciate la ricotta e mescolatela con lo zucchero, incorporate le uova leggermente battute e l’estratto di vaniglia.



Mescolate fino a ottenere una crema liscia e vellutata poi, unite i cranberries ben strizzati.

Stendete la pasta frolla in un disco dello spessore di 5-6 mm e rivestite fondo e bordi di una teglia rotonda, preferibilmente a cerniera, di 24 cm di diametro.



Versate la crema di ricotta nella teglia e livellatela con una spatola.

Cospargete uniformemente la superficie con il crumble al cacao e trasferite in forno caldo a 160° per circa un’ora.