Taiwan denuncia incursione di 20 aerei cinesi: mai così tanti

Taiwan registra la più grande incursione nel suo spazio aereo da parte di aerei militari cinesi da quando sono attive le registrazioni quotidiane. Secondo quanto riporta il ministero della Difesa nazionale di Taipei, venti aerei militari cinesi – tra cui dieci caccia J-16, due caccia J-10 e quattro bombardieri H-6K – sono entrati nella parte sud-occidentale della zona di identificazione aerea di difesa dell’isola. L’aeronautica di Taiwan ha inviato avvertimenti radio e dispiegato i propri missili “per monitorare l’attività” dei mezzi cinesi.

La Cina reclama la sovranità su Taiwan, che reputa destinata alla “riunificazione pacifica” con la Repubblica Popolare e negli ultimi mesi ha aumentato la pressione militare su Taipei, che accusa Pechino di mettere a repentaglio la sicurezza regionale.

La questione di Taiwan è anche uno dei terreni di sfida con gli Stati Uniti, che negli anni dell’amministrazione guidata da Donald Trump hanno aumentato i contatti con l’isola, irritando Pechino.

Taiwan e gli Stati Uniti hanno firmato nelle scorse ore il loro primo accordo durante l’era Biden per stabilire un gruppo di coordinamento sulla Guardia costiera: la risposta a una legge cinese entrata in vigore a febbraio che amplia i poteri della Guardia costiera di Pechino, permettendole di aprire il fuoco sulle navi straniere, in acque che considera ricadere sotto la propria sovranità e contese con altri Paesi della regione, nel Mare Cinese Meridionale e Orientale.