stefania-lippi,-figlia-dell’ex-ct-della-nazionale-italiana-marcello-lippi:-ecco-cosa-fa

Una dei due figli dello storico commissario tecnico della Nazionale è Stefania Lippi. Ma di cosa si occupa? Andiamo a scoprirlo insieme

Marcello Lippi (Instagram)

Marcello Lippi è un ex calciatore professionista, ma alla maggior parte del pubblico è noto come allenatore. È stato infatti il principale artefice della spedizione vittoriosa della nostra Nazionale di calcio in Germania nel 2006.

Tutti ricordano il trionfo azzurro in quell’occasione e buona parte del merito va attribuita proprio al commissario tecnico, il quale ha dato le giuste motivazioni alla squadra, fino alla storica finale di Berlino.

Nel corso della sua carriera le soddisfazioni per Marcello sono state diverse. Dopo i primi anni in panchina caratterizzati da alti e bassi, verso la metà dei ’90 è giunta per il mister la svolta tanto sperata.

È stato infatti chiamato ad allenare la Juventus, con la quale ha vinto diversi titoli, sia in campo nazionale che in ambito continentale. Oltre ai cinque scudetti, nella stagione 1995/1996 ha permesso al club bianconero di alzare la sua seconda, e finora ultima, Uefa Champions League.

Stefania, la figlia di Marcello Lippi

Dopo aver fatto un breve ritorno alla guida dell’Italia, tra il 2008 e il 2010, la carriera di Lippi ha subito un’ulteriore svolta, trasferendosi in Cina per allenare dapprima una squadra di club, mentre in seguito la Nazionale dello Stato dell’estremo oriente.

Lo scorso anno invece ha deciso di ritirarsi definitivamente, non avendo ottenuto particolari successi nel continente asiatico.

Ha così deciso di dedicarsi alla famiglia e alla sua vita privata, concedendo di tanto in tanto la sua presenza come opinionista all’interno di alcune trasmissioni sportive. In merito appunto ai suoi affetti, Marcello è sposato con una donna di nome Simonetta, dalla quale ha avuto due figli, Davide e Stefania.

Mentre il primo è un procuratore e imprenditore sportivo, la donna ha deciso di non seguire le orme del padre, intraprendendo totalmente un altro tipo di percorso. Si è dedicata infatti alla fotografia, sua grande passione fin da bambina.

Alcuni dei suoi scatti possiamo ammirarli direttamente sulla sua pagina di Instagram, la quale è completamente dedicata alla sua attività di fotografa.

Stefania Lippi (Websource)

Qualche tempo fa, Stefania, durante la “Roma Art Week”, ha esibito la sua mostra fotografica all’interno di un importante hotel al centro della capitale. Sono stati diversi coloro che hanno avuto modo di apprezzare la sua arte, compresi alcuni personaggi famosi, tra cui la bellissima attrice Michela Quattrociocche.