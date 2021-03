Speravo De Morì Prima, anticipazioni della terza puntata

Speravo De Morì Prima anticipazioni terza puntata

Si conclude con la terza e ultima puntata l’appuntamento con Speravo De Morì Prima, la serie Sky sulla vita di Francesco Totti.

Pietro Castellitto, scelto per il ruolo del protagonista, guida un cast eccellente che include Greta Scarano nella parte di Ilary Blasi, Gianmarco Tognazzi nelle vesti del “cattivo” Luciano Spalletti), Monica Guerritore nei panni di Fiorella Totti e infine Giorgio Colangeli nel ruolo di Enzo Totti.

Realizzata da Sky Studios con Wildside, Capri Entertainment, The New Life Company e Kwaï, la miniserie è ispirata a “Un capitano”, l’autobiografia che il giornalista Paolo Condò ha scritto in collaborazione con Francesco Totti. Alla regia dei sei episodi troviamo Luca Ribuoli.

Di seguito le anticipazioni sulla trama degli episodi 5 e 6 di Speravo De Morì Prima, in onda venerdì 2 aprile a partire dalle ore 21.15 circa su Sky Atlantic.

Speravo De Morì Prima anticipazioni terza puntata episodio 5

Per il Capitano Francesco Totti (Pietro Castellitto) i tanto temuti “anta” sono arrivati, così come l’ora di rendere pubblico il suo ritiro in occasione dell’ultimo Derby.

Speravo De Morì Prima anticipazioni terza puntata episodio 6

L’ex detenuto Marco guarda il Capitano giocare la sua ultima partita, senza sapere ancora che tornerà nel Campionato del 2027.

Speravo De Morì Prima programmazione: quando va in onda su Sky

Al via lo scorso 19 marzo, la programmazione di Speravo De Morì Prima su Sky Atlntic prosegue per due venerdì consecutivi, il 26 marzo e il 2 aprile. Di seguito quando va in onda Speravo De Morì Prima:

Speravo De Morì Prima in streaming

In streaming, Speravo De Morì Prima è disponibile nel catalogo di NOW, la piattaforma di video on demand targata Sky che non prevede la sottoscrizione di un contratto.