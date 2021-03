shopping-senza-frontiere:-10-collezioni,-10-mete-iconiche

Scrivere di viaggi, ora, in un’Italia divisa a metà tra la zona rossa e la zona arancione, è forse un po’ prematuro. Ma in questo caso, vogliamo farvi viaggiare con la fantasia. Un profumo trasporta in un luogo lontano, esotico. Ma pensate al potenziale di un abito o di un accessorio di farvi sentire parte di uno dei luoghi più belli al mondo e, magari, proprio il vostro preferito. Così abbiamo scovato nei fashion archives di questa insolita Primavera/estate 2021 che ci aspetta, in bilico tra la voglia di evadere e il supermercato come unico attimo di movida. Per fortuna ci pensano i 10 brand, nella gallery.

Una foto di Slim Aarons (Getty Images)

Iniziando proprio dalla regina indiscussa dello stile francese, Ines de la Fressange che, ispirata da Deauville, firma l’ultima capsule collection per Uniqlo. I parigini di tutto rispetto – Coco Chanel ne era talmente fan che, nel 1913, ci aprì la sua prima boutique di abiti à la marinière – si recano in questa località balneare in estate. Deauville ma non solo. Ammirate la Costa Azzurra dagli occhi di By Far, che vi vede crogiolarvi al sole come in un’opera di Slim Aarons. Francia nel cuore anche di Le Rù, marchio italianissimo di blazer e cappotti che lavora tessuti che portano il nome di mete à la française, e di Bivalente, che crea divertentissimi Airpods strings per rendere l’home working un po’ più trendy.

O immaginatevi a Ibiza o a Capri in piena movida, con i completini firmati dal brand handmade made in Italy Almace, che sta spopolando su Instagram. Poi un tuffo nelle acque della Costa del Sol con le scarpe haute couture, tutte intrecciate a mano, di Souliers Martinez, o sulle vette vulcaniche grazie ai gioielli realizzati a mano e personalizzati con una pietra unica nel suo genere di A Day Of June. O, perché no, un viaggio itinerante con lo zaino in spalla, che dal Vietnam interpretato da Là Fuori arriva fino a Singapore tra i tessuti di Tiffany Loy, passando per Malé, alle Maldive, con i nuovissimi tartaruga-earrings di Carolina Ravarini.

Nella gallery le collezioni da indossare. Per avere un po’ di mondo addosso.

E vi consigliamo l’alleato da avere a portata di mano, mentre vi rilassate a fare shopping all over the world. La candela dell’anno di Yankee Candle, Discovery, una combinazione di fragranze capace di risvegliare i sentimenti di scoperta, energia, connessione e il desiderio di abbracciare nuove esperienze e culture. «Sapendo che quest’anno viaggiare potrebbe essere impossibile per molti, la fragranza Scent of the Year 2021 è stata pensata per aiutare le persone a soddisfare il desiderio universale di scoprire nuove culture, creare nuovi ricordi e connessioni dal comfort della propria casa», ha spiegato Anna Whitton, VP Marketing di Yankee Candle. Il bouquet? Trasporta verso nuove culture attraverso il cibo, la moda o il décor, grazie ai suoi sentori speziati di zenzero rosso e carambola, la dolcezza del mango, del frutto della passione e della vaniglia.