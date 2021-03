schianto-e-sangue-a-napoli:-due-cadaveri,-pistola-e-rolex-a-terra-e-possibile-fuga

Smart schiantata contro un muro e a terra, vicino, il cadavere di un uomo, poco distante uno scooter T-max sempre a terra e, a una ventina di metri, il corpo senza vita di un altro uomo con vicino un rolex e una pistola. E’ questo lo scenario che si sono ritrovati davanti agli occhi polizia municipale e carabinieri in via Consolare Campana a Villaricca, comune in provincia di Napoli.

L’episodio è avvenuto intorno alle 21 di venerdì 26 marzo. I militari della compagnia di Marano stanno vagliando tutte le ipotesi: dal tentativo di rapina finito male, ad un’esecuzione. Al momento non si esclude nessuna pista anche se quella privilegiata sembra essere la prima. Non si esclude la presenza di una terza persona che potrebbe essere fuggita.

Le due vittime non sono state al momento identificate. Non è chiaro se nella zona sono presente le telecamere di videosorveglianza per provare a ricostruire con esattezza quanto accaduto. I militari sono anche alla ricerca di testimonianze.

© Riproduzione riservata