ogni-mattina,-giovanni-ciacci-lancia-una-bomba-su-ballando-con-le-stelle-“avrei-dovuto-vincere-io-ma-…”

Giovanni Ciacci, attualmente, è opinionista nel programma condotto da Adriana Volpe, Ogni mattina, che va in onda dal lunedì al venerdì su Tv8.

Giovanni Ciacci avrebbe dovuto partire per L’isola dei famosi, ma poi, a seguito di accertamenti medici indispensabili prima della partenza per un reality così estremo, ci si è accorti che il covid che aveva contratto, aveva lasciato degli strascichi ai polmoni per i quali sarebbe stato poco prudente affrontare la sfida dell’isola, e così, suo malgrado, Ciacci è rimasto in Italia al suo posto accanto ad Adriana Volpe.

Giovanni Ciacci ha raccontato: “Durante le visite che ho fatto per partecipare al reality show, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni. Mi hanno scoperto una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori e delle bruttissime cicatrici sui polmoni“.

Giovanni Ciacci dice la sua sulla partecipazione a Ballando “avrei dovuto vincere io”

Ieri, ospite da Adriana Volpe a Ogni mattina è andato Raimondo Todaro, storico ballerino e insegnate di danzo di Ballando con le stelle che ha parlato dei giudici in toni poco carini, sostenendo che spesso attaccano solo per emergere un po’ e per avere un po’ di visibilità.

Poi nella discussione si è anche introdotto Giovanni Ciacci che con Raimondo Todaro ha ballato in un‘edizione di Ballando con le stelle e ha detto: “Avremmo dovuto vincere Ballando con le Stelle, ma non ci hanno fatto vincere per due motivi: uno, perché eravamo due uomini e due, perché il giorno dopo la finale avrei firmato un contratto con Mediaset. Noi quell’anno avevamo vinto, ma il sistema non ha voluto farcelo vincere”.

Giovanni Ciacci salvato da Adriana Volpe

Qualche tempo fa, Giovanni Ciacci ha svelato che Adriana Volpe gli ha salvato la vita. Infatti, il celebre costumista ha rivelato che un giorno erano al telefono e lui si sentì poco bene fino a perdere i sensi e, se non fosse stato per Adriana Volpe che intuì immediatamente che qualcosa non stava andando e che Ciacci aveva bisogno di aiuto e gli mandò i soccorsi, chissà come sarebbe finita per lui. E così Giovanni Ciacci ha raccontato: “Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”.

