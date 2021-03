napoli,-due-cadaveri-in-strada:-una-rapina-finita-male?

Napoli, due cadaveri in strada tra Villaricca e Marano. Aperte tutte le ipotesi ma quella della rapina finita male sembra la più plausibile



Due cadaveri, una pistola e un mistero da chiarire. Un dramma ancora senza una spiegazione plausibile anche se la pista della rapina sfociata in tragedia sembra essere la più accreditata. Tutto è successo questa sera poco prima delle 20 in una strada tra i comuni di Villaricca e Marano, prima cintura di Napoli.

Napoli, due cadaveri in strada (Getty Images)

Un primo uomo è stato rinvenuto accanto ad una Smart che era finita contro un muro. Poco distante da lui però c’era il corpo di un altro uomo, che verosimilmente era caduto da uno scooter di grossa cilindrata. E sul selciato, vicino a loro, anche una pistola oltre ad un orologio prezioso.

A lanciare l’allarme, una pattuglia della polizia municipale di Villaricca che ha subito allertato i carabinieri della Compagnia di Marano. Ora le indagini sono coordinate da Paolo Martinelli pm di Napoli Nord con il procuratore aggiunto Carmine Renzulli e per il momento sono aperte tutte le piste anche se le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero fornire alcune risposte chiarificatrici.

Napoli, tutte le ipotesi sul fatto di sangue rimangono aperte: vagliate le immagini delle telecamere

In base alle prime frammentarie informazioni arrivare dal luogo della tragedia, nessuno dei due uomini morti sarebbe stato raggiunti dai colpi della pistola. Se l’ipotesi della rapina finita male prendesse corpo, il guidatore dell’auto per difendersi potrebbe aver investito,m volontariamente o nella concitazione del momento, il maxi scooter. Ma i malviventi potrebbero essere due e quindi una terza persona mancherebbe all’appello.

(Pixabay)

Sono ancora in corso le operazioni per identificare le due persone decedute e da questo gli inquirenti partiranno per vagliare tutte le ipotesi. Oltre al tragico incidente e alla rapina sfociata in dramma, nessuno al momento può escludere che si sia trattato di un agguato anche se non esistono elementi per avvalorare nessuna delle tesi.