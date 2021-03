Maarten De Ceulaer: più di un sogno nel cassetto

Attirare gli sguardi di chi ama il bello, meglio se imprevedibile, e suscitare in lui meraviglia, quindi solleticare la sua fantasia, coinvolgerlo in una narrazione poetica ed evocativa. «I miei progetti raccontano storie, suscitano emozioni, stuzzicano l’immaginazione». Nato in Belgio nel 1983, Maarten De Ceulaer è uno dei designer che negli ultimi anni hanno contribuito a rendere unica la collezione di progetti contemporanei proposta da Nilufar, show-room espositivo in Via della Spiga a Milano. Dopo gli studi di design alla Sint-Lukas Hogeschool di Bruxelles, sempre ispirato dal design concettuale e narrativo, De Ceulaer ha proseguito il suo percorso formativo presso la Design Academy di Eindhoven. Fin dagli inizi, il suo lavoro si è caratterizzato per la sperimentazione di nuovi materiali, oltre a una personale reinterpretazione di tecniche di produzione artigianale.

Maarten De Ceulaer, Chest of suitcases, Credits Nico Neefs

L’aspetto emotivo degli oggetti, per lui, è importante quanto quello funzionale. La serie Suitcases, ad esempio, animata da composizioni simmetriche di valigie realizzate in pelli pregiate, è ispirata alla grande passione del designer per i viaggi. Colorata e venata d’ironia, la collezione evoca il lusso ma allo stesso tempo non dimentica la praticità. La Desk of Briefcases rappresenta a sua volta la sintesi del suo spirito progettuale: piccole valigie che fluttuano nel tempo e nello spazio, creando una scrivania in cui la struttura è lo stesso spazio di archiviazione, con comodi cassetti di differenti dimensioni. Wall of Suitcases è invece una risposta contemporanea ai tanti stereotipi del passato più o meno recente, ovvero agli armadi guardaroba statici e ingombranti. È un armadio porta abiti ricco di poesia, che si compone di diversi volumi, ognuno studiato appositamente per una tipologia di capo. Inoltre può essere facilmente smontato, trasportato separatamente o riconfigurato a piacere. «Le storie sono raccontate, le emozioni risvegliate», conclude De Ceulaer, i cui lavori sono presenti nelle principali pubblicazioni internazionali di design e sono stati esposti in gallerie, musei, festival e fiere in tutto il mondo.