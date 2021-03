ll nuovo ambasciatore del Camerun in Italia dichiara guerra? : L’intera comunità Camerunese in Italia è  indignata e preoccupata. 

Spread the love











L’intera comunità Camerunese in Italia è indignata dallo scorso 17 Marzo con l’ annuncio del nuovo ambasciatore Sebastien Foumane il quale obbliga i suoi Concitadini a recarsi solo ed unicamente a Roma per fare i vari documenti. Una presa di posizione che sembra una scia di guerra contre i valori che diffonde il Capo dello Stato del Camerun chi è molto sensibile alle problematiche che vivono i Camerunesi all’estero ed è per quello che ha aperto i vari Consolati ed inoltre ha firmato ultimamente il decreto per la decentralizzazione cercando di conseguenza che i servizi offerti dall’administrazione siano più vicini a quelli che li sollecitano.

Va sottolineato che la maggior parte dei Camerunesi in Italia sono studenti ed essi si chiedono per quali motivi sottometterli ai lunghi viaggi solo per recarsi unicamente in Ambasciata a Roma per dei servizi Chi sono già offerti nei loro consolati? Perché esporli al rischio di contaminazione del covid perché più sei in viaggio per lungo tempo più il rischio di contaminarsi è maggiore. In che mondo vive questo Ambasciatore? Quando il mondo intero lotta contro la pandemia e cerca di limitare gli gli spostamenti e gli assembramenti lui sceglie di esporre i suoi concittadini alla contaminazione.

La comunità camerunese in Italia denuncia questo fatto e sollecita il Presidente della Repubblica del Camerun a prendere al più presto i provvedimenti contro questo comunicato che nasconde una volontà di spingere la diaspora camerunse in Italia ad un sollevamento contro il loro Capo dello Stato.

