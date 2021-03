le-gemme-nascoste-della-campagna-francese:-chateau-bourmont

Durante l’estate del 2020, la fotografa Luna De Vittorio* ha viaggiato attraverso la Francia alla ricerca dei design di interni più unici, incontrando lungo il suo percorso perle architettoniche conosciute a pochi. Ve li raccontiamo in tre tappe. La prima è lo Chateau Bourmont. Gli scatti di Luna hanno dato via ad un progetto tutt’ora in via di sviluppo: il suo Insiders Project, in cui cerca di dare visibilità a posti dopo conosciuti che, secondo il suo occhio, meritano riconoscimento.

Ph Luna De Vittorio

«Chateau Bourmont è un bed & breakfast che si trova nel piccolo villaggio di Bourmount-entre-Meuse- et-Mouzon, nella regione di Haute-Marne. Appena si mette piede in questo idiosincratico palazzo del 18esimo secolo, si ha la sensazione di entrare in un luogo ricco di spiritualità e magia: i muri mostrano tutt’oggi i segni del tempo, e vibrano ancora delle storie di chi ha vissuto al loro interno. L’attuale proprietario Peter, ex insegnante e musicista, è rimasto cosi folgorato dall’edificio che ha deciso di lasciare la sua nativa Amsterdam per dedicarsi alla cura e alla ristrutturazione dell’immobile», spiega la fotografa.

«La proprietà vanta di tante stanze quante i dettagli rimasti incontaminati e fedeli al passato. Visitare lo Chateau è come visitare un museo dall’atmosfera familiare. Ci sono dettagli dal fascino vissuto, vintage e romantici ovunque si guardi».

Ph Luna De Vittorio

Chicche del soggiorno nel B&B: le marmellate artigianali fatte con prodotti del luogo, ritiri di yoga e tour del villaggio personalmente svolti da Peter. Rifugio di scrittori, artisti e musicisti, è il luogo ideale per lo scambio di idee e la scoperta di nuovi interessi.

Ph Luna De Vittorio