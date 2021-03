isola-dei-famosi-2021:-drusilla-gucci-rivela-di-vivere-con-strane-presenze-in-casa

Ieri, prima della puntata dell’Isola dei Famosi 2021, una delle naufraghe, Drusilla Gucci, ha raccontato una storia da brivido.

La naufraga, infatti, avrebbe affermato di vivere in casa con alcuni fantasmi. Presenze che, come avrebbe raccontato la stessa Drusilla Gucci, tentano di mettersi in contatto con lei e con le quali lei parlerebbe.

Come leggiamo su Novella 2000, la casa di famiglia di Drusilla Gucci avrebbe più di mille anni di storia e sorgerebbe in prossimità di un cimitero di suore. Ai suoi compagni d’avventura, la ragazza avrebbe rivelato di essere stata svegliata, una notte, da qualcuno che urlava il suo nome e che, infine, si sarebbe sentita dare uno schiaffo in faccia.

Secondo quando riportato da Novella 2000, Druilla Gucci avrebbe rivelato quanto segue:

Una volta ero nel mio letto, stavo dormendo ed ho sentito che qualcuno mi ha chiamato, urlando: “Drusilla!”. Io ho aperto gli occhi e sbam, mi è arrivato un ceffone. L’ho proprio sentito. Ma non ho avuto paura, mi sentivo tipo sospesa, non so come spiegarvi. Ho un sacco di candele perché a volte va via la luce. Quando succedono queste cose la mia sensazione è di calma, una calma assurda fonte: novella2000.it

La naufraga avrebbe anche raccontato che una sua amica sensitiva, una volta, si sarebbe imbattuta in una di queste presenze, nel bagno. Un’esperienza di terrore per la povera amica di Drusilla Gucci. La concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, infatti, ha raccontato: