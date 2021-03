infrastrutture-in-cambio-di-petrolio:-accordo-tra-cina-e-iran

Mentre continua lo stallo nei negoziati con gli Stati Uniti sull’accordo nucleare, l’Iran firma un patto di cooperazione economica e strategica con la Cina che rafforza la crescente ed estesa influenza di Pechino in Medio Oriente.

Con una cerimonia mandata in diretta sulla tv nazionale, sabato pomeriggio il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif e il suo omologo cinese, Wang Yi, hanno siglato l’accordo di partenariato a cui i due Paesi lavorano dal 2016, da quando la vista del presidente cinese Xi Jinping aprì una nuova fase nei rapporti con l’Iran.



La Cina è uno dei maggiori partner commerciali del Paese e un alleato di lunga data, nel 2016 aveva già deciso di aumentare il volume degli scambi bilaterali di oltre 10 volte fino a 600 miliardi di dollari in un decennio. Con l’abbandono da parte degli Stati Uniti del Jcpoa (Joint Comprehensive Pact of action), nel 2018, e il conseguente ritiro dall’Iran di gran parte degli investimenti europei, la Cina è diventata l’ancora di salvezza per l’economia iraniana soffocata dalle sanzioni e dall’isolamento internazionale. E’ il primo acquirente del petrolio iraniano: negli ultimi 14 mesi da Teheran sono partiti circa 300mila barili al giorno verso la Cina, secondo un’analisi della Reuters, il 75% di queste forniture è stato fatto passare come importazioni “indirette” cioè come petrolio proveniente dall’Oman, dagli Emirati Arabi Uniti o dalla Malesia per aggirare le sanzioni americane.

Infrastrutture e tecnologie in cambio di petrolio

Il testo dell’accordo non è stato ancora diffuso, ma le bozze che erano circolate l’anno scorso parlavano di 400 miliardi di investimenti cinesi in 25 anni in cambio di petrolio iraniano a prezzi scontati. I settori di investimento sono decine, tra cui banche, telecomunicazioni, porti, ferrovie, tecnologie dell’informazione e anche cooperazione militare. Solo nei prossimi mesi si capirà davvero quanti e quali dei progetti concordati troveranno applicazione, considerato che più volte gli investimenti promessi dalla Cina non si sono concretizzati o si sono concretizzati solo in parte, ma l’accordo è un passo avanti significativo nelle relazioni sino-iraniane, e arriva in un momento di tensione nei rapporti tra Pechino e Washington.



L’ex segretario di stato Usa durante la presidenza Trump, Mike Pompeo, aveva definito l’intesa un “pericolo” in grado di destabilizzare la regione. L’amministrazione Biden non ha per ora commentato, ma l’arrivo di Yi a Teheran è stato preceduto da una telefonata con Robert Malley, l’inviato speciale Usa per l’Iran. La Cina, che è uno dei sei paesi firmatari del Jcpoa, ha chiesto con fermezza agli Stati Uniti di rispettare i patti.





Prima di Zarif, Yi ha incontrato il presidente iraniano Hassan Rouhani e Ali Larijani, il potente ex speaker del Parlamento che la guida suprema Ali Khamenei ha nominato inviato speciale per la Cina, a dimostrazione di quanto la leadership iraniana punti sull’alleanza con Pechino per rompere l’isolamento internazionale e controbilanciare la presenza americana nella regione. Zarif ha parlato di firma “storica”. Hesamoddin Ashena, uno dei principali consiglieri del presidente Rouhani, ha definito l’accordo “un esempio di diplomazia di successo”.

L’avanzata cinese in Medio Oriente

Per la Cina, l’intesa con l’Iran è parte di un puzzle più complesso che riguarda la sua presenza in Medioriente. Il parziale disimpegno americano dalla regione ha aperto nuovi spazi che Pechino sta occupando. Wang Yi è arrivato a Teheran dopo essere stato in Arabia Saudita, in Turchia e prima di volare negli Emirati Arabi Uniti, in Oman, nel Bahrein. Un tour regionale per rafforzare i rapporti bilaterali e per discutere di un possibile accordo di libero scambio con i Paesi del Golfo che Pechino persegue da tempo. La Cina è già il primo acquirente di petrolio mediorientale e il primo Paese per investimenti esteri diretti nella regione. Finora si è mossa con destrezza tra interessi diversi, cercando di non creare tensioni con i Paesi sunniti del Golfo, emiratini e sauditi sono i primi partner commerciali nell’area. Ma l’Iran è un corridoio strategico verso l’Asia centrale e verso l’Europa. La firma di sabato testimonia la volontà di includere a pieno titolo Teheran nel suo ambizioso “piano del secolo”, il progetto di espansione strategico-commerciale che conosciamo come la nuova via della Seta.