il-segreto,-anticipazioni-dal-29-marzo-al-3-aprile:-soledad-fa-una-confessione-dolorosa

Anticipazioni settimanali “Il Segreto”, puntate dal 29 marzo al 3 aprile 2021. Che cosa vedremo nelle repliche della prossima settimana su Rete 4 alle 12.30? Tristan e Soledad si parlano a cuore aperto. Soledad rivela al fratello com’è morto davvero il loro padre. Cos’è stata costretta a fare la ragazza? Come reagirà Tristan?

Pepa e Tristan non resistono alla passione e passano la notte insieme. All’alba Pepa dice a Tristan che quanto è accaduto non dovrà più ripetersi.

Soledad si è ripresa grazie all’intervento del dottor Alberto Guerra. Tristan promette alla sorella che farà tornare i Castaneda e rimedierà all’ingiustizia commessa nei confronti suoi e di Juan.

Così l’ex soldato affronta la madre Francisca e la minaccia: se rifiuterà di far tornare i Castaneda alla tenuta, Tristan lascerà la casa portando con sé Angustias, Martin e Soledad.

Francisca cede. Soledad è molto felice e si fa dare una mano da Mercedes per farsi bella in attesa di accogliere il suo amore. Purtroppo l’aspetta una tragica notizia: Juan non ce l’ha fatta, è morto.

Don Anselmo, aiutato da Emilia, prende le merci dal magazzino di don Pedro, apre un banco in piazza dove le rivende a un prezzo accettabile. Il sindaco e sua moglie montano su tutte le furie.

Raimundo non gode di piena salute come fa credere a tutti.

Tristan rimane sconvolto dalla confessione di Soledad che rivela com’è morto davvero il loro padre. È stato lei a ucciderlo: il terribile Castro abusava della ragazza e aveva una gelosia morbosa nei suoi confronti.

Soledad dice di non essere pentita per quanto accaduto anche perché nessuno, tantomeno un genitore, può fare a qualcuno quello che il loro padre faceva con lei. Tristan all’inizio è interdetto, poi mostra sostegno alla sorella.

Don Alberto fa presente a Pepa che se vuole continuare a svolgere il lavoro di levatrice deve assolutamente superare l’esame previsto dalla legge altrimenti sarà proprio lui a non consentirle di prendersi cura delle donne durante la gravidanza e il parto.

Pepa dovrà imparare a leggere e a scrivere.

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al sabato.

Domenica 28 marzo un nuovo appuntamento con la dodicesima stagione de “Il Segreto” vi aspetta su Canale 5 dalle 14.15 alle 16.10 prima di “Una Vita” e di “Domenica Live”.