il-pranzo-della-domenica-su-radio-deejay:-palline-di-riso-fritte

Nell’ultima puntata di “Il pranzo della domenica”, la rubrica dedicata alla cucina ospite del programma DeeNotte condotto da Gianluca e Nicola Vitiello ogni venerdì sera su Radio Deejay, il mio intervento si è ispirato alla cucina delle nonne e alla luce giusta per ogni piatto.

Prima di passare alle ricette, parliamo dell’illuminazione giusta per la tavola e delle tendenze che vengono dal mondo della ristorazione. A farla da padrone sono le luci al Led ricaricabili senza filo, di design. Il trend, dalle tavole stellate è giunto su quelle di casa. L’effetto è intimo perché i vari brand hanno pensato a qualcosa che sostituisse il classico “lume di candela”. Un esempio tra tutti? La lampada Bontà studiata da Davide Oldani per Artemide: oltre a illuminare bene i piatti, è caratterizzata da una certa polifunzionalità. Come? Volendo si trasforma in un portavivande: sulla base illuminante si possono montare una ciotola di vetro o un piatto più ampio, per poggiare i cibi da condividere.

Eccoci alla parte gastronomica, che tanto piace agli ascoltatori di Radio Deejay. Per un antipasto domenicale veloce e delizioso, ho presentato la ricetta delle palline di riso di Teresa DiGiorgio, nonna della nostra collega Jaclyn DiGiorgio. Ecco cosa ci ha raccontato:«Emigrata negli Stati Uniti dalla Calabria, nonna Teresa preparava i suoi micro arancini nelle occasioni di festa. Oggi, continua la tradizione zia Liz, facendomi venire sempre l’acquolina e un po’ di nostalgia» – anche a noi!

Palline di Riso Fritte

Cuoco Marco Moretto

Impegno Medio

Tempo 1 ora

Ingredienti per 4-6 persone

400 griso Arborio



125 g ricotta



70 gPecorino Romano Dop



50 g prezzemolo



2 uova



pangrattato



olio di arachide – sale

Ponete la ricotta in uno scolapasta, appoggiandola su fogli di carta da cucina, in modo che rilasci tutto il suo liquido e rimanga ben asciutta.

Lessate il riso in acqua bollente salata per circa 15-18 minuti, scolatelo e versatelo in una ciotola.

Mescolatelo con le uova, la ricotta, il pecorino grattugiato e il prezzemolo, mondato e tritato.

Formate circa una quarantina di palline, grosse come quelle del gelato. Passatele nel pangrattato e friggetele, poche alla volta, nell’olio caldo, fino a doratura.

Per chiudere il pranzo della domenica, ho proposto su Radio Deejay un dessert goloso, le sfogliatine di mele. La ricetta di famiglia è della nostra head chef Joëlle Néderlants, che ricorda la nonna Josephine Hauregard: «Quando preparava la merenda per me e i miei fratelli, mia nonna non si dimenticava mai di questi chaussons aux pommes, tipici del Belgio e della Francia, che erano la mia passione».

Sfogliatine di mele

Cuoca Joëlle Néderlants

Impegno Facile

Tempo 1 ora e 15 minuti più 30 minuti di raffreddamento

Vegetariana

Ingredienti per 6 persone

1 kg mele (tutte tranne le renette)



500 g 2 rotoli di pasta sfoglia



120 g zucchero di canna biondo



1 limone – 1 uovo



zucchero a velo

Sbucciate le mele e tagliatele a dadini piccoli.

Cuocetele a fuoco basso con lo zucchero e la scorza e il succo di 1/2 limone per almeno 25 minuti.

Eliminate le scorze di limone e fate raffreddare completamente.

Ritagliate nella sfoglia 14-16 dischi da 8 cm con un coppapasta ondulato. Stendeteli con il matterello così da allungarli in modo che diventino leggermente ovali.

Distribuite su ogni ovale 1 cucchiaino abbondante di mele cotte, bagnate i bordi con uovo sbattuto, ripiegate la pasta e sigillate bene premendo lungo i bordi.

Spennellate sulla superficie il resto dell’uovo sbattuto, decorate a piacere con piccole righe fatte con la punta di un coltello, poi spolverizzate di zucchero a velo ogni sfogliatina.

Infornate a 200 °C su una placca foderata di carta da forno per 18-20 minuti.

* Ho proposto in radio una piccola variazione: al posto della farcita di mele, potete optare per questa farcia, fatta con cioccolato di recupero (cioccolatini, tavolette, uova di cioccolato). Ecco come fare: fondete in una pentola, con 250 g di panna, 250 g di cioccolato; ponete il composto in una sacca da pasticcere e fate riposare in freezer per 40 minuti, poi farcite i dischi di pasta sfoglia e infornate.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 02 aprile dalle 22 su Radio Deejay: potete collegarvi via radio, Tv, computer e cellulare: basta scaricare l'app. E se ancora dormite o vi siete persi la puntata niente paura: la potete scaricare qui e ci sono anche podcast e playlist. Buona domenica!