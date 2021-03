Spread the love











Fabrizio Corona in carcere dallo scorso 22 marzo affida ancora una volta ai social le sue parole: “Mi manca da morire la mia libertà, il mare, l’oceano” ha scritto. Ecco tutta la confessione dell’ex fotografo dei vip. Fabrizio Corona si affida ancora una volta ai social per esprimere tutta la sua tristezza e preoccupazione per il […]

L’articolo Fabrizio Corona, le prime parole dal carcere:” Sono stanco, mi manca vivere” proviene da Leggilo.org.

