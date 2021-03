Diletta Leotta, l’abbraccio che scalda il cuore: “Che lavoro che hai fatto” – FOTO

In occasione della festa del papà, Diletta Leotta pubblica una foto con il suo babbo e i fan non credono ai loro occhi, è sorprendente

La giornalista Diletta Leotta (Getty Images)

Oggi è una giornata speciale, è la festa del papà e tutti gli uomini che lo sono vengono festeggiati dai propri figli. Non si è mai grandi per lasciare il babbo e su Instagram sono molte le vip che hanno deciso di dedicare un post ai genitori. Anche Diletta Leotta ha pubblicato una foto col suo boss, lasciando un messaggio emozionante e divertente. Alcuni fan, che non conoscevano il signore, sono rimasti sbalorditi dalla somiglianza e soprattutto da un’altra cosa. Molti non sapevano chi fosse e lo hanno scoperto con questo scatto.

LEGGI ANCHE>>>Diletta Leotta, nelle stories la scollatura più bella: mai vista così – FOTO

Diletta Leotta: chi è il papà della giornalista?

La giornalista sportiva Diletta Leotta (Getty Images)

LEGGI ANCHE>>>Diletta Leotta a Venezia, spunta commento osè: “Si alzano anche…” very trash – FOTO

“Non si direbbe, ma la verità è che io non sono altro che lui, ma bionda e senza baffi, auguri papà”. E’ la didascalia della foto che immediatamente ha fatto il giro del web. E sapete perché? Il motivo è molto semplice: il papà della bella giornalista sportiva sembra l’allenatore Vicente del Bosque e molti fan glielo hanno fatto notare. Un abbraccio scalda il cuore sia della figlia che del papà, orgoglioso della Leotta per tutto quello che ha conquistato e si è guadagnata nel corso della vita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

In questa foto Diletta è molto sexy, con quei jeans corti e quella camicia a quadri bianca e rossa che rimanda alla bella stagione. “Hai fatto un signor lavoro” è uno dei commenti che si legge sotto alla foto; “Che figlia che hai fatto” aggiunge un altro. In tutti sensi bisogna dire, bella e dal talento unico.