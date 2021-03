Cos’è l’Accesso VIP su Disney+?

Dal giorno del debutto in Italia, il 23 febbraio 2021, Star offre tantissimi nuovi titoli nel catalogo dedicato tra serie tv e film. Il servizio è incluso nell’abbonamento a Disney+ il cui catalogo – a sua volta – è sempre più ricco, ma le sorprese non finiscono qua. È arrivata un’altra novità: il VIP Access, tradotto in italiano con “Accesso VIP”. Cos’è l’Accesso VIP su Disney+? Come puoi intuire dal nome, è una porta prioritaria su alcuni contenuti del servizio streaming.

In questo articolo trovi tutti i dettagli per sapere cos’è l’Accesso VIP su Disney+ e come funziona. Il Vip Access, come accennato, ti permette di guardare in anteprima qualcosa per il quale, invece, gli altri abbonati devono aspettare.

Cosa offre l’Accesso VIP su Disney+?

La Favorita, qui una scena con Olivia Colman. Credits: Disney Plus

Sottoscrivendo l’Accesso VIP a cosa hai diritto? Cosa puoi guardare in più con il VIP Access su Disney+? In questo momento, essendo passato il 5 marzo 2021 – il primo giorno utile per questo “vantaggio da VIP”, grazie all’Accesso VIP di Disney Plus puoi guardare “Raya e l’Ultimo Drago prima che sia reso disponibile agli altri abbonati Disney+ senza costi aggiuntivi il 4 giugno 2021″.

L’accesso VIP Disney+ quanto costa?

L’accesso VIP di Disney+ quanto costa? L’offerta dell’Accesso VIP a Raya e l’Ultimo Drago è al prezzo di 21,99 €. Questa offerta per il VIP Access è disponibile fino al 4 maggio 2021 alle 08:59 CET. Il pagamento per l’Accesso VIP puà essere effettuato sul sito ufficiale di disneyplus.com o, in alternativa, tramite l’app Disney+ su piattaforme selezionate come Apple, Google e Amazon.

Il VIP Access Disney+ come funziona?

Come funziona il VIP Access di Disney+ ? Una volta che ottieni l’Accesso VIP a un titolo – in questo caso Raya e l’Ultimo Drago – puoi guardarlo all’infinito su qualsiasi piattaforma su cui sia disponibile Disney+. La visione del titolo è possibile per l’intera durata dell’abbonamento a Disney+.