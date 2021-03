clima,-biden-invita-putin-e-xi-al-summit-virtuale

Comincia a delinearsi il vertice voluto da Joe Biden per segnare il ritorno degli Stati Uniti in prima linea contro il riscaldamento globale: Washington ha invitato il 22 e 23 aprile 40 leader mondiali, compresi i presidenti cinese e russo. Il vertice sarà “virtuale” a causa della pandemia ma “trasmesso in diretta”, recita un comunicato la Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato ai giornalisti che non ha “ancora parlato” con i suoi omologhi Xi Jinping e Vladimir Putin, “ma sanno di essere invitati”, ha aggiunto. Pur mostrando grande fermezza nei confronti di Cina e Russia, il presidente americano afferma di voler cooperare con le due potenze avversarie degli Stati Uniti. Tra gli altri leader invitati ci sono, da parte europea, il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo ministro britannico Boris Johnson. Sono invitati anche il primo ministro indiano Narendra Modi, il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il brasiliano Jair Bolsonaro.

Dopo il disimpegno di Donald Trump, il nuovo presidente, come promesso, ha deciso il suo primo giorno alla Casa Bianca, il 20 gennaio, di riportare gli Stati Uniti nell’accordo sul clima di Parigi. Già a fine di gennaio Joe Biden aveva annunciato la sua intenzione di organizzare un vertice sul clima il 22 aprile in coincidenza con la Giornata della Terra. Alla fine l’incontro si terrà nell’arco di due giorni per “sottolineare l’urgenza – e i vantaggi economici – di un’azione più risoluta per il clima”, ha detto la Casa Bianca. Segnerà “un passo importante” verso la grande conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la COP26, prevista per novembre a Glasgow, in Scozia.

Il presidente degli Stati Uniti si è impegnato a ridurre i livelli di inquinamento nel settore energetico degli Stati Uniti a zero entro il 2035 e che l’economia raggiungerà la neutralità carbonica entro il 2050. Preso dalla gestione della crisi sanitaria ed economica, Joe Biden è rimasto finora relativamente indietro su questo tema, lasciando il suo inviato speciale per il clima John Kerry a preparare il terreno. Quest’ultimo, ex segretario di Stato ed ex candidato alla Casa Bianca, ha invitato gli Stati a rivedere verso l’alto le loro ambizioni climatiche al vertice di Glasgow. L’accordo di Parigi mira a limitare l’aumento delle temperature globali a due gradi rispetto ai livelli della rivoluzione preindustriale e a continuare gli sforzi per limitare questo aumento a 1,5 gradi.